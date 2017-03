Trumps selvangivelse: – Strategisk lekkasje

Natt til onsdag norsk tid presenterte TV-kanalen MSNBC det som angivelig skal være to sider fra president Donald Trumps selvangivelse fra 2005.

– Jeg synes det er mistenkelig. Informasjonen som kommer frem er veldig begrenset, og det hele fremstår som en strategisk lekkasje som tjener Donald Trump, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, til NRK.

Dokumentene som MSNBC har offentliggjort utgjør en liten brøkdel av en amerikansk selvangivelse. Ifølge de to sidene betalte Trump i 2005 36,5 millioner dollar i skatt av en inntekt på 153 millioner. Det tilsvarer rundt 1,3 milliarder kroner.

Bailey peker på at lekkasjen ikke uventet blir tolket på ulike måter av venstreorienterte MSNBC og av Trumps «favorittkanal» Fox News.

Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU.

– MSNBC påpeker at dette er ufullstendig informasjon og at dette svarer på lite av folks bekymring. De slår fast at Trump har tjente en god del penger og betalt en god del skatt. Samtidig viser de til at Trump dette året ville betalt bare 5,3 millioner dollar i skatt hvis det ikke hadde vært for AMT som Trump har lovet å fjerne, sier Bailey.

«FAKE NEWS»

AMT, den «alternative minimumsskatten» er en skatteordning som ble innført for å forhindre at de rikeste kunne utnytte smutthull i skattelovgivningen.

– Fox News mener dette er bevis på at Trump virkelig har tjent mye penger, at han er en stor businessmann og at han har betalt mye skatt. De omtaler ikke informasjonen som mangler og omtaler det å offentliggjøre dokumentene som en kriminell handling, sier Bailey.

Det var gravejournalisten David Cay Johnston som gikk til MSNBC med de to sidene fra selvangivelsen som han sier han fikk tilsendt anonymt. Han utelukker ikke at Trump selv kan være avsenderen.

«FAKE NEWS», skriver Trump på Twitter om påstanden om at journalisten skal ha funnet dokumentene i sin egen postkasse. Trump omtaler også Johnston som en reporter som «ingen noensinne har hørt om».

David Cay Johnston har gjennom en årrekke drevet undersøkende journalistikk for blant andre The New York Times og nyhetsbyrået Reuters. Hans spesialfelt er finans og skatt, og i 2001 vant han den prestisjetunge Pulitzerprisen. I 2016 ga Johnston ut boken «The making of Donald Trump» som havnet på The New York Times' bestselgerliste.

På Twitter har Johnston for øvrig svart Trump med samme mynt:

– Desperat

Det hvite hus har bekreftet at tallene som er oppgitt i dokumentene stemmer overens med Trumps inntekt og skatt i 2005. Samtidig går de til angrep på publiseringen av materialet.

«Du vet at du er desperat etter seertall når du er villig til å bryte loven for å fortelle en historie om to sider fra en selvangivelse fra over ti år siden», heter det i en uttalelse.

Bailey understreker at hun naturlig nok ikke vet hvor opplysningene kommer fra, men at hun uansett tror lekkasjen hovedsakelig vil tjene Trump.

– Det bygger opp under tanken om at det finnes en «deep state», en stat i staten, som er ute etter å ødelegge for Trump, samtidig som opplysningene som har kommet ut er svært begrensede.