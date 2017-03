TV-kanal: – Har fått Trumps selvangivelse

Det hvite hus frigir skatteopplysninger om president Donald Trump for å komme en TV-lekkasje i forveien.

Programlederen Rachel Maddow ved TV-stasjonen MSNBC skriver på Twitter at hun har fått se selvangivelsen fra 2005, og kanalen vil komme med mer informasjon om papirene om kort tid.

Kort tid etter twittermeldingen opplyser Det hvite hus at Trump betalte 36 millioner dollar av en inntekt på 150 millioner dollar, tilsvarende nærmere 1,3 milliarder kroner.

Administrasjonen har ikke lagt fram bevis for denne informasjonen.

– Du vet du er desperat etter gode seertall når du er villig til å bryte loven for å sende en sak om to sider av en selvangivelse som er over ti år gammel, sier en administrasjonskilde til AFP.

Kilden sier Trump ikke har betalt mer skatt enn han er lovpålagt.

Det er fullstendig ulovlig å stjele og offentliggjøre selvangivelser, sier kilden som nekter å bli navngitt.

Trump har nektet å offentliggjøre selvangivelsen, noe som har vært tradisjonen for presidentkandidater fra alle politiske partier.