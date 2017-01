Det sier to ikke navngitte medlemmer i det irakiske parlamentet til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge parlamentsmedlemmene vil irakiske myndigheter gjøre alt de kan for at de nye innreiserestriksjonene skal ramme irakiske borgere i så liten grad så mulig. Frykten er at konflikten skal påvirke samarbeidet om kampen med den sine Islamske Staten.

Etter et møte søndag sier den irakiske utenrikskomiteen at i innreiserestriksjonene er «urettferdige» og de ber nå sin regjering om å «gjengjelde» amerikanernes beslutning.

Etter at Trump signerte presidentordren fredag blir folk fra flere land, hovedsakelig muslimske, nektet innreise til USA de neste 90 dagene inntil nye kontrollrutiner er på plass.

Formålet med de nye reglene er ifølge presidenten å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA. Konsekvensen er at folk med gyldige visum blitt nektet adgang på flyplasser i USA.

Merkel kritisk

Flere statsledere har uttalt seg kritisk om innreiserestriksjonene, blant dem Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

– Hun er overbevist om at det, selv i den nødvendige kampen mot terrorisme, ikke er rettmessig å mistenkeliggjøre folk med et særskilt opphav eller en særskilt tro,sier hennes talsmann Steffen Seibert til nyhetsbyrået DPA.

Ifølge talsmannne uttrykte Merkel sin bekymring i en telefonsamtale med Trump lørdag.

Storbritannias statsminister Theresa May er heller «ikke enig» i USAs beslutning om å nekte innreise til personer fra hovedsakelig muslimske land. Det går fram av en uttalelse fra en talsperson for May som ble offentliggjort natt til søndag.

– Vi er ikke enige i denne tilnærmingen, og det er ikke en tilnærming vi vil følge, heter det i uttalelsen.

Talspersonen opplyser også at Storbritannia vil kontakte amerikanske myndigheter hvis britiske borgere blir berørt av forbudet.