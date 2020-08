Trumps eldre søster med avsløringer om broren i hemmelig lydopptak

Maryanne Trump Barry er tidligere føderal dommer og den amerikanske presidentens eldre søster. Washington Post har fått tak i 15 timer med lydopptak gjort i 2018 og 2019 gjort av niesen Mary L. Trump i samtale med Donald Trumps søster.

I opptakene kan man høre søsterens krasse kritikk av broren.

– Donald passer bare på Donald, sier Barry i opptaket, som den amerikanske avisen har publisert flere lydfiler fra.

– Alt han vil er å appellere til sin egen base. Han har ingen prinsipper. Ingen! Ingen!

Den 83 år gamle dommeren reagerer sterkt på måte hennes 74 år gamle bror styrer USA.

– Hans forbanna tweets og løgner. Herregud. Jeg snakker for fritt, men du vet. Historienes hans endrer seg hele tiden. Mangelen på forberedelser, løgnene!

Så beklager hun seg over hva som skjer med immigrantbarn på grensen til Mexico. Og sier broren antakelig ikke har lest hva hun mener om immigrasjon i rettssaker der hun har dømt. I en sak kjeftet hun på en dommer for å ikke behandle en asylsøker med respekt.

– Hva har han lest? spør niesen Mary Trump sin tante.

– Nei. Han leser ikke, svarer Barry.

Barry kilde bak niesens bok

Donald Trumps niese, Mary Trump lanserte i sommer en svært kontroversielle bok om onkelen, «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man».

Særlig har det vært stor interesse rundt én påstand i boka: Donald Trump skal ha betalt en venn for å ta opptaksprøven så han kunne studere ved University of Pennsylvania.

Mary Trump har gjentatte ganger blitt spurt om hvilke kilder hun har til mye av informasjonen som kommer fram.

Som svar har Mary Trump overlevert 15 timer med lydopptak med tanten Maryanne Trump Barry til Washington Post.

I samtalen mellom niesen og tanten kan man høre Barry fortelle at hun til og med vet hvem som tok opptaksprøven til universitetet for broren.

Niesen hevder i boka at Donald Trump kan ha psykiske lidelser som gjør ham uskikket til å fatte beslutninger og ta ansvar. Foto: CARLOS BARRIA / CARLOS BARRIA

Barry har aldri tidligere snakket offentlig om uenigheter med presidenten. Ingen andre i familien enn Mary Trump har tidligere offentlig kritisert presidenten.

Preller av

Mary Trump har sagt til Washington Post at hennes onkel er uegnet til å være president, og at hun planlegger å gjøre alt hun kan for å få Joe Biden valgt.

Det hvite hus skriver i en uttalelse fra presidenten: «Hver dag er det noe nytt, hvem bryr seg. Jeg vil fortsette å jobbe hardt for det amerikanske folket. Ikke alle er enige, men resultatene er åpenbare. Landet vårt vil snart være sterkere enn noensinne.»

Kritikken fra Trumps søster vil ikke bevege amerikansk opinion i noen retning, tror Sigrid Rege Gårdsvoll, skribent for Amerikanskpolitikk.no.

– Påstandene overrasker vel ingen når vi har kommet så langt. Dette er ikke sjokkerende for noen. Drittpakker funker ikke mot Trump. Ingenting biter på ham, eller på hans velgerbase.

Om noe kan det oppfattes som ufint å ta opp og offentliggjøre samtalen med Barry, mener Rege Gårdsvoll. Hun tror ikke Barry ønsket dette.

– Det kan bli vanskeligere innad i familien nå. Det er nok ikke lett å gå ut mot sin bror på den måten, sier Gårdsvoll til NRK.

Washington Post har forsøkt å hente tilsvar fra den 83 år gamle søsteren, men har ikke fått noe svar ennå.