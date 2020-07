Niese med anklage i ny bok: Trump betalte noen for å ta SAT-prøven for ham

Bøkene om Donald Trump og Det hvite hus kommer på rekke og rad før presidentvalget. To av dem er allerede forsøkt stoppet av Trump-familien. En av disse er boken til presidentens niese, Mary Trump.

– Hun beskriver et mareritt av traumer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av omsorgssvikt og misbruk, skriver forlaget Simon & Schuster i sin omtale av bokutgivelsen.

Hun kommer etter planen med sin antatt svært kontroversielle bok om onkelen senere denne måneden, «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man».

Utgivelsen har ikke blitt godt mottatt innad i Trump-familien. Boken har blitt forsøkt stoppet av Robert Trump, Donald Trumps bror. Men trykkingen av boken går som planlagt inntil videre.

Forlaget har flyttet utgivelsesdatoen fram med to uker etter at en domstol avviste et søksmål fra Trump-familien. De forsøkte å få til et midlertidig forbud mot å utgi boken.

Mary Trump er presidentens eneste niese. Boken kommer senere denne måneden. Foto: AP

– Omsorgssvikt

Boken er altså ikke ute på markedet, men deler av innholdet er likevel gjort tilgjengelig av forfatteren selv:

«Donald er omtrent som da han var tre år gammel: Ikke i stand til å vokse, lære eller utvikle seg, ikke i stand til å håndtere følelser, moderere svar eller informasjon», skriver hun blant annet i boken.

Niesen hevder også i boka at Trump betalte noen for å ta SAT-prøven for ham og at det er grunnen til at han kom inn på prestigeskolen Wharton. Det rapporterer The New York Times.

SAT er en standarisert kunnskapstest brukt for inntak til skoler i USA.

I en uttalelse utgitt av forlaget, sier Mary Trump selv:

– I tillegg til førstehåndskunnskap jeg har som min fars datter og min onkels eneste niese, er jeg også utdannet klinisk psykolog. «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» er historien om den mest synlige og mektige familien i verden. Og jeg er den eneste Trump som er villig til å fortelle om det, sier hun.

Hun omtaler også sin egen familie som «giftig».

Mary Trumps far var Fred Trump jr. som døde i 1981.

– Forteller om brå avskjed

Melania Trumps tidligere assistent og venn Stephanie Winston Wolkoff har også skrevet bok. Det blir den tredje boken på kort tid som omhandler det amerikanske presidentparet.

Det er også grunn til å vente avsløringer i boken til Wolkoff. Hun har skrevet bok om sitt 15 år lange vennskap med USAs førstedame: «Melania and me».

I 2018 ble Winston Wolkoff angivelig tvunget ut av Det hvite hus, skriver BBC.

Den tidligere assistenten skal ha brukt et uttrykk som «thrown under the bus» om avskjeden. Som betyr noe sånt som å bli kastet til ulvene, om man skal bruke et norsk uttrykk.

Det er altså ikke grunn til å vente seg rosenrød omtale om presidentparet fra Stephanie Winston Wolkoff i boken.

– I memoarene forteller Wolkoff om vennskapet deres som startet i New York. Og om hennes rolle som presidentfruens betrodde rådgiver fram til hennes brå og veldig offentlige avgang, ifølge en beskrivelse fra Vanity Fair.

Boken skal etter planen gis ut 1. september - i god tid før presidentvalget i november.

En tidligere ansatt av presidentfruen kommer også med bok denne høsten. Foto: Tasos Katopodis / AFP

Bolton-bok forsøkt stoppet

I den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Boltons nye bok, «The Room Where It Happened», beskrives en president totalt uvitende om grunnleggende politiske fakta.

Trump-regjeringen forsøkte, men klarte ikke, å få den stanset i rettsvesenet.

– Jeg mener han ikke har kompetansen som skal til for å gjøre jobben, sa Bolton i et intervju med TV-kanalen ABC News.

Han har også sagt at Trump er svært skadelig for USA, og at høstens valg er siste mulighet til å beskytte landet mot ham.

I tillegg til at Boltons bok angivelig inneholder hemmelig informasjon, har Trump hevdet at den består av løgner og forfalskninger. Presidenten mener flere av uttalelsene som er tillagt ham, er ren fiksjon.

