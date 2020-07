Niesen om Trump: – Får han en ny periode, er det slutten på demokratiet i USA

Mary Trump beskriver sin onkel slik:

Donald Trump er en sosiopat med antisosial personlighetsforstyrrelse.

Presidenten har lærevansker og klarer ikke å bearbeide ny kunnskap.

Faren hans var grusom og tyrannisk, og Donald ble aldri elsket av foreldrene.

Dette er noen av påstandene som kommer fram i boken til president Trumps niese, Mary Trump.

Etter flere rettsrunder ble boken utgitt tirsdag. Nå får også niesen anledning til å uttale seg om den. Hun er allerede bestilt som gjest til TV-kanalen ABCs morgensending «Good Morning America».

«Slutten på demokratiet i USA»

Tittelen på boken er «For mye, men aldri nok», med undertittelen: «Hvordan min familie skapte verdens farligste mann».

Niesen skriver at hun er redd. Redd for hva president Trump alt har gjort av langsiktig skade på det amerikanske samfunnet. Men enda mer engstelig for hva han kan stelle i stand om han vinner valget i november og får en ny periode.

Mary Trump er særlig kritisk til hvordan presidenten har taklet korona-krisen i USA. Hun mener at han er ansvarlig for at svært mange amerikaneres liv har blitt ofret på grunn av hans uvitenhet og overmot.

Like kritisk er hun til onkelens ødeleggende innflytelse på det amerikanske samfunnet. Hun skriver at dersom han får en ny presidentperiode, vil det bety «slutten på demokratiet i USA».

Manglet kjærlighet

Mary Trump er utdannet psykolog, med doktorgrad i klinisk psykologi. Store deler av boken handler om oppveksten til onkelen. Hvordan den var dominert av det Mary Trump beskriver som en tyrannisk og ond far, Fred Trump sr.

Hun skriver at Donald alltid tørstet etter å bli elsket av foreldrene. Slike følelser passet ikke inn i hjemmet. Denne mangelen på kjærlighet fikk i stedet utløp i et voldsomt raseri mot verden og et umettelig behov for beundring fra alle og enhver.

Niesen hevder i boka at Donald Trump kan ha psykiske lidelser som gjør ham uskikket til å fatte beslutninger og ta ansvar. Foto: CARLOS BARRIA / CARLOS BARRIA

«Antisosial personlighetsforstyrrelse»

Mange har forsøkt å stille en psykologisk fjern-diagnose på Donald Trump. Niesen er kanskje den psykologen som har best bakgrunn for å forstå onkelens væremåte ut fra hva han opplevde i barndommen.

Selv om hun mener at det vil være nødvendig med omfattende testing for å kunne fastslå Donald Trumps eventuelle psykiske lidelser, gjør hun selv likevel et forsøk.

Hun skriver at han tilfredsstiller kravene for å bli diagnostisert med sykdommen «antisosial personlighetsforstyrrelse».

Niesen skriver også at Donald Trump kan ha psykiske lidelser som gjør ham uskikket til å fatte beslutninger og ta ansvar. Og som også gjør at han går svært langt for å kreve andres lojalitet og støtte.

Lærevansker

Mary Trump skriver i boken at presidenten siden barndommen kan ha hatt lærevansker som ikke ble oppdaget. Hun mener dette er grunnen til at han har problemer med å forstå og bearbeide ny informasjon.

I boken forteller niesen at onkelen fryktet at han ikke ville klare å ta opptaksprøven for å komme inn på universitetet, og at han betalte en kamerat for å ta den for ham. Den tidligere skolekameraten er nå død, men både enken hans og Det hvite hus benekter at dette er tilfelle.

Også andre som har skrevet bøker om Trump forteller om en president som ikke liker å lese, og som også viser tegn til at han ikke har gode nok kunnskaper verken om verden eller det amerikanske samfunnet og statsstyret.

John Bolton var Trumps sikkerhetsrådgiver i 17 måneder.I sin bok beskriver Bolton flere tilfeller der Trump var villig til å holde tilbake etterforskning av lovbrudd for å «gjøre personlige tjenester for diktatorer han likte». Foto: MARK WILSON

... og løgner

Niesen skriver at Donald Trump lærte fra sin far at løgn var helt greit. At sannheten kunne ofres dersom det gjorde saken bedre – for ham.

Washington Post har en løpende oversikt over hvor mange ganger presidenten har kommet med feilaktige påstander og rene løgner. I går passerte antallet 20.000 siden Trump ble innsatt i presidentembetet.

Mary Trump skriver også at onkelen var en mobber allerede fra skoledagene. På henne og andre i familien gjorde det svært negativt inntrykk da han mobbet sin gamle far etter at han hadde fått Alzheimers.

Konkurskongen

President Trump framstiller seg som en vellykket forretningsmann som har jobbet seg opp fra bunnen. Niesen beskriver en annen virkelighet:

At onkelen stort sett mislyktes i næringslivet. Svært ofte gikk prosjektene hans over ende, og nesten hver gang ble han reddet av faren Fred Trump. Eller av banker som fryktet å tape mer på å slå Donald Trump konkurs enn å holde bedriftene hans flytende.

I boken gjengir Mary Trump en samtale med Donalds storesøster Maryanne Trump. Hun spør om noen virkelig tror at han har jobbet seg opp fra grunnen, og om han i det hele tatt har klart å utføre noe som helst på egen hånd.

– Vel, svarer tante Maryanne tørt. – Han har da klart å få i stand fem konkurser.

Mary Trump forteller også i boken at hun var kilden til avisen The New York Times, som skrev en svært omfattende artikkel om presidentens tvilsomme forretningsmetoder.

Han skal blant annet ha foretatt ulovlige disposisjoner for å unngå skatt. Dette blir nå etterforsket av skattemyndighetene i New York.

Kritiserer pressen og Republikanerne

Mary Trump mener at pressen har behandlet hennes onkel alt for mildt, og at de ikke har vært skarpe nok til å stille oppfølgingsspørsmål. Hun er også svært kritisk til at så mange i det Republikanske partiet kjenner til alle presidentens feil og mangler. Men at de holder munn, enten av frykt eller fordi de tror det kan gi dem fordeler selv.

Men en del politikere har skjønt Donald Trumps psyke, og spiller elegant på den. De oppfører seg på mange måter slik Fred sr. gjorde overfor sin sønn, skriver niesen. Det gjelder i særlig grad Russlands president Vladimir Putin, Nord-Koreas diktator Kim Jong-un – og Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

Politikere som Russlands president Vladimir Putin har skjønt Donald Trumps psyke, og spiller elegant på den, hevder Mary Trump. Foto: Kevin Lamarque

– Jeg kan ikke la ham ødelegge landet mitt

Niesen tror at mange vil si at hun skriver boken av hevnlyst fordi onkelen behandlet henne dårlig etter at hennes egen far, Fred jr., døde av en alkoholrelatert sykdom. Eller at hun bare er ute for å tjene penger.

Selv sier hun at hun ikke kan la onkelen sin ødelegge landet hennes, USA.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert innholdet i boken. Men talsperson Kayleigh McEnany i Det hvite hus har for lengst sagt at boken er full av absurde påstander. At den er et falskneri full av løgner som ikke har noen basis i virkeligheten. Men hun innrømmer også at hun ikke har lest boken.

Den lille, redde gutten

Mary Trump skriver at Donald Trump ofte latterliggjør andre politikere og mennesker for at de er så svake. Samtidig som han dermed demonstrerer sin egen svakhet.

Og at alt dette skyldes at han fortsatt er den lille gutten som er redd for pappaen sin.