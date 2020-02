Trump: – Vi har vært gjennom et helvete

Flertallet i Senatet stemte onsdag kveld for å frikjenne president Donald Trump i riksrettssaken. Trump feiret med tweet og musikk fra Grieg i går.

Torsdag kveld snakket Trump ut om riksrettssaken foran sine nærmeste medarbeidere og familie i Det hvite hus. Selv om mediene overførte seansen, var det ingen fra pressen som kunne stille spørsmål.

Trump åpnet med å si at det ikke var noen tale, men en feiring.

– Vi har vært gjennom et helvete, urettferdig, vi gjorde ingen feil. Gjorde ingen feil. Jeg har gjort feil i livet, det innrømmer jeg. Ikke med vilje, men jeg har gjort feil, sa Trump.

Han viste en avisforside med tittelen «Trump frikjent», og sa: Dette er sluttresultatet. Han spøkte med at han ville ramme inn utgaven av The Washington Post.

Han mente at det republikanske partiet aldri hadde vært mer sammensveiset, og at frikjennelsen vil hjelpe ham til gjenvalg. Før han la til at han kanskje måtte gjennom en ny riksrettssak.

– Vi må kanskje gjøre det igjen, fordi disse menneskene er gale og iskalde, sa Trump.

– Ondt, korrupt, skittent

Trump hevder han har vært utsatt for en heksejakt siden han annonserte kampanjen i juni 2015.

– Vi har opplevd heksejakten fra dagen vi kom ned heisen, jeg og den kommende førstedamen Melania, sa Trump.

Han sa han hadde måttet kjempe mot onde, korrupte og skitne politifolk (dirty cops). Han mente dette ikke kunne skjedd med en annen president.

– Det var ondt, det var korrupt, det var skitne politifolk, det var lekkasjer og løgner. Mange folk hadde vært i fengsel om dette hadde skjedd med Obama, sa Trump.

Han kaller riksrett et veldig stygt og mørkt ord.

– Men nå har vi et veldig vakkert ord: Fullstendig frikjent, sa Trump

HADDE MED AVIS: – Dette er den eneste positive overskrifta jeg har fått i Washington Post, sier Trump og viser fram avisen. Du trenger javascript for å se video. HADDE MED AVIS: – Dette er den eneste positive overskrifta jeg har fått i Washington Post, sier Trump og viser fram avisen.

Hevder Russland-etterforskning startet i 2015

Presidenten nevnte en rekke motstandere han beskrev som ondskapsfulle, som Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Han trodde heller ikke at hun ba til Gud selv om de deltok sammen på National Prayer Breakfast i Washington D.C tidligere på dagen.

Det samme mente han om Mitt Romney, republikaneren som stemte for å dømme ham i riksrettssaken.

Trump gikk tilbake til presidentvalgkampen han vant, og at han der ble utsatt for beskyldninger om samarbeid med Russland.

– Det var Russland, Russland, Russland. Det var bare tull (bullshit). Men jeg vant. Vi hadde en kampanje mot onde og korrupte personer. Vi er utrolige krigere. Vi ble behandlet ekstremt urettferdig, sa Trump.

CNN har allerede startet faktasjekk av det Trump sier her, og omtaler påstanden om Russland-etterforskningen og en plan innad i FBI for å stoppe ham fra å vinne som en konspirasjonsteori som Trump har brukt flere ganger.

Kritiserte tidligere FBI-sjef

Han kritiserte flere ganger tidligere FBI-sjef James Comey, som satte i gang de første undersøkelsene av Russlands innblanding i valgkampen og forbindelsene til Trumps valgkamp.

– Hvis ikke jeg hadde sparket Comey – som var en katastrofe – hadde jeg kanskje ikke stått her i dag. Vi tok ham på fersk gjerning, sa presidenten, som gjentok påstander om at han er blitt utsatt for en heksejakt.

Han kalte prosessen mot ham for en skam.

– Dette bør ikke skje med noen andre presidenter, noen gang. Jeg vet ikke om noen andre presidenter ville taklet det.

Ikke overraskende nevnte Trump Demokratenes resultat i Iowa.

De vil styre helsevesenet, men kan ikke arrangere et valg i Iowa, sa Trump.

Langet ut mot «uærlige og korrupte folk»

Tidligere på dagen hadde Trump også med seg to aviser da han inntok talerstolen under det årlige arrangementet National Prayer Breakfast i Washington D.C.

Begge avisene hadde ordet frikjent på forsiden.

HADDE MED AVISER: President Trump holder opp avisen USA Today som har tittelen FRIKJENT på forsiden da han snakket under det årlige arrangementet National Prayer Breakfast i Washington D.C. Foto: Evan Vucci / AP

Flere kongressmedlemmer var til stede på arrangementet.

Blant dem var Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som flere av Trumps uttalelser var rettet mot.

– Som alle vet, så har min familie, vårt flotte land og deres president måttet gjennomgå en forferdelig prøvelse på grunn av noen veldig uærlige og korrupte mennesker, sa Trump, ifølge nyhetsbyrået AP.

– De har gjort alt de kan for å ødelegge oss og med det utsatt landet vårt for voldsom skade, sa presidenten.

Han hadde også en melding i retning Mitt Romney, som var den eneste fra presidentens parti som stemte for å dømme ham.

– Jeg liker ikke folk som bruker troen sin for å rettferdiggjøre noe de vet er galt, sa Trump.

– Jeg liker heller ikke folk som sier de be ber for deg, når du vet det ikke er sant, sa den amerikanske presidenten med henvisning til Pelosi.

LA UT VIDEO: Trump la ut denne videoen, og varslet en offentlig uttalelse om det han kaller landets seier over riksrettsbløffen. Du trenger javascript for å se video. LA UT VIDEO: Trump la ut denne videoen, og varslet en offentlig uttalelse om det han kaller landets seier over riksrettsbløffen.

– Frastøtende misbruk av folkets tillit

For at Trump skulle blitt dømt måtte to tredjedels flertall, altså 67 av 100 senatorer ha stemt for dette.

Senatet stemte i to runder. I den første runden stemte 52 senatorer for at Trump ikke var skyldig i å misbruke sin makt. Mens mindretallet på 48 mente Trump var skyldig.

I den andre runden som handlet om Trump har hindret Kongressen stemte 53 senatorer for at Trump ikke var skyldig, mens 47 mente Trump var skyldig.

Republikaneren Mitt Romney mente president Trump var skyldig, og var den eneste fra presidentens parti som stemte for å dømme ham.

– Presidenten er skyldig i frastøtende misbruk av folkets tillit, sa Romney i en åtte minutter lang tale fra gulvet i Senatet.

Romney sa det er den vanskeligste avgjørelsen han hadde tatt, og at han ventet kraftig kritikk fra sine partifeller.

– Presidenten ba utenlandske myndigheter om å etterforske sin politiske rival. Presidenten tilbakeholdt viktig militærstøtte fra de myndighetene for å presse dem til å gjøre det. Presidenten forsinket midler til en amerikansk alliert i krig med russiske inntrengere, sa Romney i talen i går.