Trump: – Jeg betalte kvinnene selv

Tirsdag erklærte Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, seg skyldig i å ha brutt loven om kampanjefinansiering ved å ha utbetalt store summer til to kvinner som hevdet de har hatt sex med Donald Trump. Cohen sa også at han handlet på oppdrag fra Trump.

– Visste du om utbetalingene, spør programleder Ainsley Earhardt i Fox News.

– Senere fikk jeg vite. Senere, svarer Trump. – Mitt første spørsmål når jeg hørte om det var om de kom fra kampanjen, fordi det kunne ha vært litt risikabelt. Men de kom ikke fra valgkampen, og det er viktig.

I motsetning til aktoratet og hans tidligere advokat mener president Trump at utbetalingene ikke var i strid med loven om valgkampfinansiering.

Stormy Daniels (t.v.) og Karen McDougal (t.h.) hevder begge å ha hatt et seksuelt forhold til Trump etter at han giftet seg med Melania. Daniels heter egentlig Stepahnie Clifford. Foto: Ethan Miller Dimitrios Kambouris / AFP

Hva sier loven?

Men mye tyder på at han tar feil. Cohen brøt loven på to punkter, ifølge tiltalen.

Valgloven sier at det er ulovlig for foretak å donere penger direkte til presidentkandidatenes valgkamp. Cohen innrømmet å ha samarbeidet med selskapet som eier publikasjonen National Enquirer for å få dem til å betale Playboy modellen Karen McDougal 150.000 dollar for historien om sex med Trump. National Enquirer publiserte aldri historien, hensikten til eieren American Media Inc. var at ikke andre medier skulle få tak i den før valget og dermed skade Trumps vinnersjanser.

Loven setter klare grenser for hvor mye enkeltpersoner kan donere til en kandidats valgkamp. Ifølge The Washington Post var grensen or Michael Cohen 5400 dollar, altså lang mindre enn de 130.000 han betalte ut til pornostjernen Stormy Daniels, som også hevder at hun har hatt sex med Trump.

Cohen fikk månedlige beløp fra Trump

I intervjuet med Fox News sier Trump at han tidligere har tvitret om at han har refundert pengene som Cohen utbetalte til Stephanie Clifford, som er det egentlige navnet til Daniels.

Her argumenterer Trump for at slike avtaler om penger mot taushet er «veldig vanlig blant berømtheter og velstående folk» og at hensikten var «å stanse falske utpresningsanklager om et forhold».

Uenighet om Trump kan ha brutt loven

Dersom pengene i det siste tilfellet kom fra Trump, kan også han ha brutt loven. Cohens advokat, Lanny Davis, sier det ikke er rom for tolkning.

– Det er ingen tvil om at han har begått en føderal forbrytelse, sa Davis til Fox News i går.

Pensjonert jusprofessor Alan Dershowitz har stått fram som en varm forsvarer av president Donald Trump. I sommer ga han ut en bok med tittelen "The Case Against Impeaching Trump". Her argumenterer han mot dem som måtte mene at det er mulig å reise riksrettssak mot presidenten. Foto: Evan Agostini / AP

Men den pensjonerte jusprofessoren Alan Dershowitz er uenig. – Det er ikke en forbrytelse for en kandidat som Trump å bidra til sin egen kampanje, og trolige er det heller ingen forbrytelse å be noen andre bidra hvis han planlegger å refundere bidraget, mener Harvard-professoren.

Mer generelt strides amerikanske jurister om hvorvidt en sittende president kan tiltales i alminnelige straffesaker. Det er lite trolig at det vil skje i denne saken, etter som justisdepartementet har et internt reglement som sier det ikke er mulig å tiltale en regjerende president.