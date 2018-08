Detaljene som kan avgjøre Trumps skjebne

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, erklærte seg i går skyldig på åtte punkter i tiltalen mot ham.

Det er særlig to av dem som kan ramme president Donald Trump.

Men USAs jurister er kraftig uenige om hvordan en skal behandle en sittende president.

1: Hvilken del av Cohens tilståelse er farlig for Trump?

Cohen sa seg skyldig i to tilfeller lovbrudd knyttet til valgkampfinansiering.

Under ed forklarte han at en person som var kandidat til et offentlig verv, hadde bedt ham om å betale ut penger til to kvinner for at de skulle holde tett om sine seksuelle forhold til kandidaten.

«Kandidaten» var Donald Trump bekreftet Cohens egen advokat etter forklaringen. Hensikten var å hindre at kvinnenes påstander om seksuelle forhold til Trump, skulle påvirke velgernes vilje til å stemme på ham.

Cohen erkjente seg skyldig etter en lov som forbyr hemmelige valgkampbidrag.

Fakta om Michael Cohen-saken Ekspandér faktaboks Michael Cohen, født 25. august 1966, var advokat for Donald Trump fra 2006 fram til mai 2018, én måned etter at den føderale påtalemyndigheten i New York startet sin etterforskning av Cohen for brudd på valgloven og mulig økonomisk kriminalitet. 4. november 2016: The Wall Street Journal skriver at selskapet som eier National Enquirer, gikk med på å betale 150.000 dollar til tidligere Playboy-modell Karen McDougal for hennes historie omet påstått forhold til Trump i 2006, året etter at han giftet seg med Melania Trump.

12. januar 2018: The Wall Street Journal skriver at Cohen betalte 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels en måned før 2016-valget, som del av en avtale for å hindre henne fra å snakke om et påstått seksuelt forhold til Trump i 2006.

13. februar 2018: Cohen sier at han personlig betalte pengene til Daniels og at han ikke fikk dem dekket av Trump-organisasjonen eller valgkampapparatet.

5. april 2018: Trump avviser kjennskap til utbetaling til Daniels og sier det er noe Cohen selv må svare for.

9. april 2018 foretok FBI razzia mot Cohen. Det skjedde etter henvisning fra spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker russisk innblanding i 2016-valget. Under razziaen ble det beslaglagt materiale knyttet til ulike emner, blant dem utbetaling fra Cohen til Daniels.

2. mai 2018: Trumps nye advokat Rudolph Giuliani sier at Trump i etterkant dekket utbetalingen til Daniels og at utbetalingen ikke var brudd på loven om valgkampfinansiering.

21. august 2018: Cohen erklærer seg skyldig i åtte tiltalepunkter: Fem tilfeller av skatteunndragelse, ett tilfelle av falsk forklaring overfor en finansinstitusjon, ett tilfelle av unndragelse av inntektsskatt, og ett tilfelle av å ha foretatt utbetalinger i forbindelse med valgkamp til både Daniels og McDougal.

Cohen sier han foretok utbetalingene på vegne av Trump og at han fikk tilbakebetalt beløpet etterpå.

I tiltalen mot Cohen retter imidlertid ikke påtalemyndigheten direkte beskyldninger mot Trump. Der heter det at Cohen gjorde utbetalingene i samarbeid med «en kandidat eller valgkamp».

Cohen kan bli dømt til mellom fire og fem års fengsel etter å ha inngått avtale med påtalemyndigheten. Dommen faller 12. desember.

Dersom Cohen snakker sant, vil Trump i teorien kunne tiltales etter den samme loven. Det ville trolig skjedd med en vanlig borger.

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen på vei ut av rettslokalet i New York. Det kom som en politisk bombe at mannen som ble kalt Trumps «lojale håndlanger» og «pitbull» tilsto lovbrudd som kan vise seg å få konsekvenser for presidenten. Foto: Kevin Hagen / AP

2: Kan Trump stilles for retten?

– Det er høyst uklart. Den amerikanske grunnloven har regler for hvordan en president kan stilles for riksrett, men ikke for hvordan en reiser en alminnelig straffesak.

– Derfor har det amerikanske justisdepartementet et internt reglement som sier at en sittende president ikke kan tiltales, sier stipendiat Sofie Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun har studert jus i USA.

Problemstillingen ble heftig diskutert på begynnelsen av 1970-tallet, ikke minst i tilknytning til Watergate-saken og president Richard Nixon.

Da var spørsmålet om Nixon kunne tiltales for en kriminell handling i forbindelse med innbruddet i Demokratenes hovedkvarter under valgkampen i 1972.

Den juridiske diskusjonen kom opp igjen med sex-anklagene mot Bill Clinton på 1990-tallet.

– Spørsmålet har aldri blitt testet i praksis, sier Høgestøl.

Det er eventuelt statsadvokaten i New York som kan ta initiativ til å teste om presidenten kan stilles for retten, men så langt har ikke påtalemyndigheten nevnt muligheten for å tiltale Trump.

3: Når kan det eventuelt reises sak mot Trump?

Justisdepartementet har også interne regler som sier at ingen som er underlagt departementet kan utføre offentlige handlinger mindre enn 60 dager før et valg som kan tenkes å påvirke utfallet av valget. Det er kongressvalg 6. november, så den fristen er snart utløpt.

Ved presidentvalget i 2016 hevdet kandidat Hillary Clinton at hun tapte fordi FBI-direktøren offentliggjorde opplysninger om gransking av en ny server.

Justisdepartementet ønsker ikke å usette seg for nye anklager om påvirkning av valg, mener Høgestøl.

Enkelte jurister har foreslått å reise tiltale mot presidenten nå, for deretter å utsette selve rettsprosessen til presidentperioden er over. Men det er altså ikke justisdepartementets standpunkt.

En tredje løsning som juristene peker på, er at etterforskerne overleverer det de til slutt måtte ha av bevis til Kongressen og lar politikerne avgjøre om presidenten skal stilles for riksrett.

4: Risikerer Trump riksrett?

Det er Representantenes hus som med simpelt flertall kan fatte vedtak om å stille presidenten for riksrett. Med dagens republikanske flertall er et slikt flertall utenkelig. Men Demokratene har en viss sjanse til å overta flertallet i valget i november, og det øker sannsynligheten.

For å kunne reise spørsmål om riksrett krever grunnloven dessuten at det er begått «alvorlige forbrytelser og ugjerninger». Det er politikerne som avgjør hva som er alvorlig nok, og Høgestøl tror spørsmålet om mulig riksrett blir et av temaene i høstens valgkamp.

For å bli dømt i en riksrettssak, må to tredeler av Senatet stemme for dommen.

Det har aldri skjedd at en president har blitt dømt. Både Andrew Johnson (1868) og Bill Clinton (1999) ble frikjent i Senatet.

Pornoskuespilleren Stephanie Clifford (t.v.) skal en måned før presidentvalget i 2016 ha fått 130.000 dollar for å holde taust om en affære med Trump. Mens den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal skal ha blitt betalt 150.000 dollar for sin historie. Foto: Ethan Miller Dimitrios Kambouris / AFP

5: Snakker Cohen sant?

Cohen har inngått en avtale om straffereduksjon. En slik avtale forutsetter at forklaringen skjer under ed, og han risikerer at avtalen annulleres dersom han blir tatt i å lyve. Det gjør løgn mindre sannsynlig, men det kan ikke utelukkes.

Det springende punktet her er om det er sant at det var Trump selv som ba ham om å utbetale penger til de to kvinnene.

6: Er det en sammenheng mellom saken mot Cohen og saken mot tidligere valgkampsjef Paul Manafort?

Nei, det er to helt forskjellige saker som tilfeldigvis hadde avgjørende rettsmøter på samme dag. Det er Cohen-saken som på dette tidspunktet er mest alvorlig for Trump.

Manafort ble funnet skyldig i flere tilfeller av økonomisk kriminalitet av en domstol i Virginia.

Men begge saker springer ut av spesialetterforsker Robert Muellers gransking av mulig ulovlig samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland i forkant av valget.

Mueller overlot imidlertid saken mot Cohen til den føderale påtalemyndigheten i New York. Spørsmålet om Manaforts rolle i forhold til mulig samarbeid med Russland kommer opp for retten senere.

Fakta om Trumps påståtte bånd til Russland Ekspandér faktaboks I januar 2017 besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA.

I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det komfram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.

I mars ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det.

Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsker Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey oppsagt av Trump.

17. mai ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget.

I juli ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni i fjor hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet.

I september måtte Donald Trumps sønn møte i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen.

I oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

1. desember ble det kjent at Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt.

16. februar opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget.

13. juli opplyser justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning har tiltalt 12 agenter fra russisk militæretterretning for blant annet hacking av Demokratene før valget.

Presidenten holdt i går et folkemøte i Charleston i West Virginia. Her står Trump fortsatt sterkt, ikke minst på grunn av løftene han har gitt om å satse på kullindustrien igjen. Foto: Tyler Evert / AP

7: Bryr Trumps velgere seg om disse sakene?

Det er ikke kommet meningsmålinger som gjør det mulig å si noe sikkert om hvordan de to rettssakene påvirker velgernes oppslutning om president Trump.

Men basert på tidligere kritiske saker og avsløringer rundt presidenten og hans stab, er det lite sannsynlig at kjernevelgerne vil reagere negativt.

Andelen som mener han gjør en god jobb svinger rundt 40 prosent, og er for øyeblikket på vel 43 prosent, ifølge ett snitt av åtte målinger.