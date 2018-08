President Trumps hittil «verste time»: – Et Watergate-øyeblikk

Senator Richard Blumenthal (D) fra Connecticut gikk langt i sine kommentarer etter at Michael Cohen hadde tilstått å ha brutt loven som regulerer pengebidrag til valgkampen.

– Jeg tror Trump kan bli tiltalt, sa Blumenthal til tv-kanalen CNN i går.

Han er medlem av Senatets justiskomité.

– Vi er nå i et Watergate-øyeblikk.

«Trump kan bli tiltalt»

Heller ikke på Trump-vennlige Fox News var det mye trøst å høre for presidenten da nyheten ble kjent:

– Hvis aktoratet i Cohen-saken fester lit til hans tilståelse, ble presidenten akkurat nå en ikke-tiltalt medskyldig. Og han kan fort bli en tiltalt medskyldig, sa jusprofessor Jonathan Turley ved George Washington-universitetet til kanalen.

HAR IMPLISERT TRUMP: USA-korrespondent Anders Magnus forklarer hva risikoen for Trump nå er. Du trenger javascript for å se video. HAR IMPLISERT TRUMP: USA-korrespondent Anders Magnus forklarer hva risikoen for Trump nå er.

Trumps verste dag – hittil

Turley la også til:

– Dette er ingen god dag for president Trump. Og spesialetterforsker Robert Mueller er i en svært mye bedre posisjon i dag.

Turley siktet også til juryens kjennelse i Manafort-saken. Der fikk Mueller-teamets anklagere medhold i at Manafort var skyldig i 8 av 18 anklager.

De fleste kommentatorer – på begge sider av det politiske spekteret – betegner gårsdagen som Trumps verste, til nå.

– Den verste timen i Trumps presidentskap skjedde nettopp, skriver CNN-redaktør Chris Cillizza.

Mange regner med at det kan komme langt verre dager, fordi flere skjulte hendelser kan bli blottlagt.

Trumps tidligere advokat tilstår forbrytelser

Michael Cohen var i mange år Donald Trumps advokat og fikser. En som sørget for at vanskelige problem «forsvant». Før han selv ble anklaget skrøt Cohen av at han «ville ta en kule» for Donald Trump.

Tirsdag ble skytset rettet motsatt vei.

Cohen erklærte seg skyldig åtte ganger i dagens rettsmøte: Fem ganger for skatteunndragelse, en gang for banksvindel og to ganger for å ha brutt loven om pengebidrag til valgkampen.

SKYLDIG: Michael Cohen erklærte seg skyldig åtte ganger under rettsmøtet tirsdag kveld norsk tid. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Betalte pornoskuespiller og Playboy-modell

De to siste anklagepunktene er de politisk viktige.

Cohen tilsto at han hadde betalt ut penger både til en tidligere pornoskuespiller med kunstnernavnet Stormy Daniels og til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal.

Hensikten med betalingen var å forhindre at kvinnene, rett før presidentvalget i 2016, skulle fortelle om sine seksuelle samvær med Donald Trump.

I retten var Cohen forhindret i å nevne presidentene ved navn – siden han ikke var tiltalt i saken. Men hans advokat gjorde det etterpå helt klart hvem Cohen mente:

– Han vitnet under ed om at Donald Trump beordret ham til å begå en forbrytelse ved å betale to kvinner for å hindre at de påvirket utfallet av presidentvalget, sa Cohens advokat Lanny Davis.

– Hvis disse utbetalingene var en forbrytelse for Michael Cohen, vil de ikke da også være en forbrytelse for Donald Trump?

Seint i går kveld sa advokat Davis også at Michael Cohen har mer informasjon som kan være av interesse for spesialetterforsker Robert Mueller.

Og at Cohen er «mer enn villig til å fortelle Mueller alt han vet.»

«Ingen anklager om at presidenten har gjort noe galt»

TRUMP-ADVOKAT: Rudy Giuliani, som også har vært borgermester i New York City. Foto: Tasos Katopodis / AFP

President Trumps støttespillere er sterkt uenige i Davis' tolkning. De mener utbetalingene ikke er et brudd på loven om valgkampfinansiering – selv om den sier at alle penger som brukes i en presidentkampanje må redegjøres for offentlig.

Trumps advokat Rudy Giuliani avviste i går i en uttalelse at Cohens tilståelse har noen betydning for Trump:

– Statsadvokatenes tiltale mot Cohen inneholder ingen anklager om at presidenten har gjort noe galt, sa Giuliani.

Han la til at Cohen nå er kjent for å ha løyet systematisk over tid.

Kan presidenten bli tiltalt?

Dersom Cohens vitnemål skal kunne brukes mot Trump, må de trolig bekreftes av annet bevismateriale – som e-poster eller opptak av samtaler.

Foreløpig er det ikke kjent om det finnes noe slike bevis.

Men selv om det finnes bevis, er jussekspertene uenige om en sittende president kan tiltales.

Grunnloven sier ingen ting om dette, og det finnes heller ingen høyesterettsavgjørelser. Og både justisdepartementet og Trumps advokater avviser at en sittende president kan bli tiltalt.

Presidenten kan likevel bli stilt for riksrett av Kongressen, og fjernes fra jobben dersom det er flertall for det. Men da må Demokratene først vinne mellomvalget i november i år.

HEKSEJAKT? Donald Trump mener i hvert fall at sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort er utsatt for heksejakt. Foto: Mandel Ngan / AFP

Trumps tidligere valgkampsjef kjent skyldig i forbrytelser

Mens Trumps advokat i dag tilsto sine forbrytelser, har en annen av Trumps nærmeste hele tiden nektet for å ha gjort noe galt. Også etter å ha blitt tiltalt på 18 punkter om skatteunndragelse, hvitvasking av penger og banksvindel.

I dag falt juryens kjennelse i en rettssal i delstaten Virginia. Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble kjent skyldig i 8 av de 18 tiltalepunktene.

På de resterende 10 klarte ikke juryen å komme til enighet om en avgjørelse.

Nå kan aktoratet velge at det gjennomføres en ny rettssak på de siste 10 punktene. Men det vil trolig avhenge av hvor lang straff Manafort får. Teoretisk er det en maksgrense på 80 år for de forbrytelsene han er kjent skyldig i, men dommen vil trolig bli mye lavere. Likevel kan den 69 år gamle Manafort risikere å tilbringe resten av livet bak murene.

Mueller-etterforskningen styrket

I MEDVIND? Spesialetterforsker Robert Mueller. Foto: Yuri Gripas / Reuters

Det er spesialetterforsker Robert Muellers team som har reist saken mot Manafort. Selv om Mueller har i oppdrag å undersøke om det har vært russisk innblanding under valget i 2016, har han også fått i oppdrag å tiltale andre forbrytelser som blir avdekket under etterforskningen.

Denne saken dreiet seg kun om økonomiske forbrytelser. Men Manafort er også tiltalt i en annen sak som kommer opp i en rettssal i hovedstaden Washington DC i september. Her blir han blant annet tiltalt for å ha vært en uregistrert agent for en fremmed makt.

Dersom Manafort hadde blitt frifunnet i dagens jurykjennelse, mener mange kommentatorer at etterforskningen hans ville fått et skudd for baugen.

Nå er den tvert om styrket, er den gjengse oppfatningen.

HVA KOMMER MANAFORT TIL Å GJØRE? USA-korrespondent Anders Magnus orienterer. Du trenger javascript for å se video. HVA KOMMER MANAFORT TIL Å GJØRE? USA-korrespondent Anders Magnus orienterer.

«Heksejakt»

En som likevel fortsetter å protestere mot Mueller-etterforskningen, er president Donald Trump.

I en kommentar til kjennelsen i Manafort-saken gjentok presidenten at Russland-etterforskningen er en «heksejakt», og at det «ikke har skjedd noen sammensvergelse».

Han var også bedrøvet over utfallet av saken mot Manafort:

– Paul Manafort er en bra kar. Kjennelsen har ingen ting med meg å gjøre, men jeg føler likevel at det som har skjedd er veldig trist.