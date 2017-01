Trump: – Det er bra at Putin liker Trump

– Du angriper vår nyhetsorganisasjon. Vil du gi oss et spørsmål?, gjentok en representant fra media på pressekonferansen.

Svaret fra Trump var tydelig.

– Nei, du får ikke et spørsmål. Dere er «falske nyheter».

En talsmann åpnet Donald Trumps pressekonferanse med å rette skarp kritikk mot deler av medier, som han mener har lekket ut falske nyheter.

Også påtroppende visepresidentkandidat Mike Pence kritiserte media for å viderebringe falske nyheter basert på informasjon de ikke har verifisert like før Donald Trump tar over som president.

Pence kom på talerstolen før Donald Trump og sier at han er stolt over å stå side ved side med en mann som kommer til å gjøre USA «stort igjen».

– Trist og patetisk

– Jeg har alltid støttet en fri presse, men med frihet kommer ansvar, sa Mike Pence, og kritiserte de amerikanske mediene som valgte å gå ut med informasjon de ikke hadde belegg for, om den påtroppende presidenten.

– Dette er et trist og patetisk forsøk fra media på å få klikk, sa Pence.

Donald Trump har allerede kritisert etterretningstjenestene for at de har latt det han omtaler som falske nyheter om ham lekke ut i offentligheten.

Trump mener påstandene er et siste forsøk på å skade ham.

– Hvis Putin likar Donald Trump, så er det bra, forholdet vårt til Russland er dårlig nå, og vi trenger Russland i kampen mot IS. Og er det noen som tror at Hillary ville være tøffere mot Russland enn meg? Gime me a break, sier Trump på pressekonferansen.

Onsdag benektet russiske myndigheter at de har sensitive opplysninger om USAs kommende president som de kan bruke til å presse ham.

– Du må ta disse påstandene med en dose humor, men det er også en trist side ved dette. Hysterien opprettholder en politisk heksejakt, sa Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i et møte med journalister.

Både Peskov og Trump hevder det hele er en «politisk heksejakt».

Gir ikke innsyn i selvangivelsen

Mange medier har ønsket å få innsyn i papirer fra hans forretningsvirksomhet, blant annet for å se om han har bånd som kan gjøre ham inhabil. Da han fikk spørsmål om dette var han tydelig på at det vil han ikke.

– Jeg tror ikke det amerikanske folket er interessert i selvangivelsen min, det er det bare journalister som er. Jeg vant jo valget, ikke sant?, sa Donald Trump.

En av journalistene på pressekonferansen opplyste om at presidentene før ham har vært åpne om egen økonomi, men Trump ser ikke poenget.

– Kun reportere bryr seg om selvangivelsen min Du trenger javascript for å se video.

Trump mener det ikke er noe i vegen for at han fortsetter som forretningsmann også som leder av USA, dersom han skulle ønske det.

– Jeg kan, om jeg vil, lede Trump-konsernet og være president samtidig, men jeg vil ikke gjøre det, sier Trump, og opplyser at de to sønnene hans skal drive Trump-selskapet videre mens han er president.

Trump sier at han i helgen ble tilbudt ti millarder dollar for å være med på en større utbygging i Dubai, men at han sa nei.

Hans advokat sier at Trumps selskaper ikke vil engasjere seg internasjonalt så lenge han er president, og at det er viktig for Trump at han ikke ønsker å bruke presidentembetet til personlig vinning.

Refser media

Politiet forbereder sikkerheten før pressekonferansen ved Trump Tower Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Du vil bli veldig stolt over det vi har lagt fram om helsetjenester, sa Trump, og la til at Obamacare er en «katastrofe»,

– Vi kunne trekke oss tilbake og kritisere, for de eieer det, da vlle folk klaget, vi kommer til legge fram en plan. Vi skal ta av oss helsetejenestene, vi skal gjøre demokratene en tjeneste ved å fjerne Obamacare.

– Gleder oss

Et par NRK møter utenfor Trump-tower før pressekonferansen sier de gleder seg til å få ny president.

– Han er en mann som sier det som det er, og han kommer til å være en jobb-president. Han vil få bedrifter til å blomstre, slik at folk får jobber, og det kommer igjen til å påvirke økonomien i rett retning, sier en person som oppgir navnet Kim.

Trumptilhengere NRK møtte utenfor Trump-tower tror den nye presidenten vil bli et løft for USAs økonomi. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Trump-tilhengeren er sammen med sin kone på besøk i New York, men kommer fra Jacksonville i Florida, der republikanerne har stor støtte. De håper å få et glimt av den påtroppende presidenten, selv om de ikke tror det kommer til å skje.

Verken Kim eller konen setter sin lit til de ubekreftede meldingene om at Russland sitter på sensitiv informasjon om Donald Trump, og derfor har et sterkt grep på ham.

– Jeg bryr meg ikke om det. Det er ikke informasjon som er verifisert. Jeg vil ikke ta stilling til noe før fakta ligger på bordet.

Paret mener det er fordelaktig for USA å skape et bedre forhold til Russland.

– Han bør prøve å komme på god fot med dem, og det tror jeg han vil gjøre.