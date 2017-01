Trump slår tilbake mot skandalepåstander

Trump viser til påstandene om at Russland skal ha kompromitterende, hemmelige opplysninger om ham, noe han benekter. Ifølge Trump på Twitter er påstandene et siste forsøk på skade ham, før han retorisk spør om de bor i Nazi-Tyskland.

Etter at Russland onsdag offentlig benektet at de sitter på sensitive opplysninger om Trump, og kalte det for falske nyheter for å ødelegge forholdet mellom supermaktene, skrev Trump på Twitter at skandalepåstandene er «veldig urettferdige», og viste til Russlands uttalelser i saken.

Litt senere understreket Trump at Kreml aldri har forsøkt å påvirke ham, før han utdypet:

– Jeg har ingenting med Russland å gjøre - ingen avtaler, ingen lån, ingenting!

Ifølge nyhetbyrået AP skal de ha fått bekreftelse fra en offisiell, ikke navngitt kilde, på at amerikansk etterretning tidligere denne uka informerte Trump om en ubekreftet rapport som sier at Russland skal ha personlige og økonomiske opplysninger om Trump, som de kan bruke for å presse ham.

Det var CNN som først skrev om at Trump ble informert om dokumentet. Informasjonen i den omtalte rapporten er ikke offisielt bekreftet.

Trump kalte den angivelige hemmeligstemplede rapporten for en «fullstendig og total fabrikkasjon, rent tull». Han skylder på «uhederlige motstandere» som opphavet for saken.

Trump skal i ettermiddag holde pressekonferanse om hvordan han skal unngå at hans forretningsvirksomhet havner i konflikt med rollen som USAs president.