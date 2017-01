Russland nekter for å ha opplysninger om noen Trump-skandale

– Kreml har ingen kompromitterende informasjon om Trump, sa Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov i et møte med journalister onsdag.

Ifølge AFP kaller Peskov nyheten for «falsk» og omtaler det hele som en «politisk heksejakt»; de samme ordene Donald Trump selv brukte på Twitter.

– Du må ta disse påstandene med en dose humor, men det er også en trist side ved dette. Hysterien opprettholder en politisk heksejakt, sa Peskov.

Han mener medieoppslagene er et «åpenbart forsøk på å ødelegge» forholdet mellom USA og Russland.

Hevder russerne har en sex-video

Deler av det som skal være hemmeligstemplede dokumenter er publisert i amerikanske medier. Ifølge disse skal russiske representanter ha samlet informasjon både om privatlivet og forretningene til USAs påtroppende president, som de kan ønske å bruke til å skade Trump.

De skal også ha samlet informasjon om hans motstander i presidentvalgkampen, Hillary Clinton.

I et av notatene rapporten bygger på, skal det stå at russiske kilder sitter på en video med Trump og prostituerte fra et besøk på et hotell i Moskva i 2013.

I den private rapporten hevdes det også at Trump og medarbeiderne hans i flere år har mottatt informasjon om Hillary Clinton og andre politiske motstandere fra russisk etterretning.

Dette er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Vanskelig å bevise

Ifølge den russiske talspersonen, er alt bare tull. På pressekonferansen i dag sa Dmitrij Peskov at dokumentene kun var drømmer, fabrikkert for å skade forholdet mellom stormaktene.

Opplysningene, skal først ha blitt gravd fram av en pensjonert britisk etterretningsoffiser som ble leid inn i valgkampen av et politisk konsulentfirma, engasjert av Trumps republikanske motstandere for å grave opp opplysninger om ham.

Den amerikanske etterretningstjenesten skal siden i sommer ha forsøkt å bekrefte om opplysningene stemmer, skriver CNN.