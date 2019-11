Trump vil sette narkokartell på samme liste som IS og Al Qaida

– Vi mister 100.000 personer årlig som følge av det som skjer, og det som kommer gjennom Mexico, sa Trump i et intervju med den tidligere Fox News-journalisten Bill O'Reilly tirsdag.

Trump la til at han har jobbet med saken i 90 dager, og at prosessen ikke er enkel.

– Men vi er godt i gang med prosessen, sier presidenten.

Kort tid etter uttalelsene til Trump gikk Mexicos utenriksdepartement ut og sa at utenriksminister Marcelo Ebrard raskt vil be om et møte med USAs utenriksminister for å diskutere listeføringen, og strømmen av våpen og penger til organisert kriminalitet, skriver Reuters.

– Utenriksministeren vil opprette kontakt med hans motpart, Michael R. Pompeo, for å diskutere dette veldig viktige problemet som angår begge land, heter det i en uttalelse fra departementet.

Ebrard uttalte så sent som på mandag at Mexico aldri vil akseptere at USA fører kriminelle grupper fra Mexico på deres terrorliste, fordi det bidrar til at USA «lettere kan handle på en direkte måte», skriver The Washington Post.

Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard sa tidligere denne uken at de ikke vil akseptere at USA fører opp kriminelle grupper fra landet på deres terrorliste. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Amerikanske banker må fryse alle midler

USAs liste over internasjonale terrorgrupper inkluderer IS, Al Qaida og Boko Haram.

Kartellene vil i så fall bli den eneste listeførte terrorgruppen i Mexico og den andre i Latin-Amerika etter geriljagruppen Den nasjonale frigjøringshæren (ELN) i Colombia.

Når en gruppe blir ført opp på terrorlisten i USA er det ifølge loven ulovlig for borgere i USA å bevisst støtte gruppen. Gruppens medlemmer har også innreiseforbud inn til USA og kan bli deportert hvis de allerede befinner seg i landet.

Finansinstitusjoner som blir klar over at de forvalter midler knyttet til gruppen må fryse pengene og varsle det amerikanske finansdepartementet.

Tilbød hjelp å gå til «krig »

Tidligere i november uttalte Trump at han vil ha krig mot narkokartellene i Mexico som følge av at ni amerikanske kvinner og barn ble skutt og drept nord i landet. Et beryktet narkokartell mistenkes for å stå bak skytingen.

I en tweet tilbød Trump Mexico militærhjelp til å «føre krig mot kartellene og fjerne dem fra jordens overflate».

– Vi venter bare på en telefon fra deres fantastiske, nye president, skrev Trump og siktet til Mexicos president Andrés Manuel López Obrador.

I intervjuet med O'Reilly gjentok Trump at han har informert Obrador om at USA er villige til å sette i gang operasjoner mot kartellene på mexicansk jord.

– Jeg har allerede tilbudt ham å la oss komme inn og renske dem ut, og så langt har han avslått tilbudet, men på et eller annet tidspunkt må noe gjøres, sa Trump.