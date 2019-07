Trump vil innføre nye harde straffetiltak mot Iran

Temperaturen i Iran-konflikten øker for hver dag som går.

I helgen kunngjorde iranske myndigheter at de vil bryte atomavtalen fra 2015 ved å produsere mer høyanriket uran enn det som er avtalt.

I dag varsler president Donald Trump at USA vil iverksette nye straffetiltak mot landet.

I Wien sitter Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i møte for å drøfte den spente situasjonen.

Trump anklager

I ettermiddag skrev Donald Trump følgende på sin Twitter-konto:

«Iran har i lang tid drevet hemmelig anriking av uran, helt i strid med den fryktelige 150 milliarder dollar avtalen som ble gjort av John Kerry og Obama-administrasjonen.

Husk at avtalen skulle utløpe i løpet av få år. Sanksjonene vil bli utvidet, betydelig!», skriver den amerikanske presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nærmere en atombombe

Høyanriket uran er nødvendig for å produsere en atombombe. Ved å øke produksjonen av slikt materiale reduserer Iran den tiden det tar å skaffe seg et slikt våpen.

Den siste tiden har det kommet to nyheter fra Iran som har ført til sterke reaksjoner – ikke bare fra USA og Israel, men også fra EU-landene, Kina og Russland.

Iranske myndigheter har laget mer enn 300 kilo anriket uran, og de har brutt grensen for hvor høyt anriket uran de kan fremstille.

Iranske myndigheter informerer mediene om at de har besluttet å bryte viktige bestemmelser i atomavtalen. Foto: AFP

Reaksjon på USA-straff

President Donald Trump har aldri likt atomavtalen med Iran, som ble underskrevet av USA, Russland, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU i 2015.

I fjor trakk han USA ut av avtalen og innførte harde økonomiske straffetiltak mot iranerne.

Nå prøver iranske myndigheter å presse USA ved å bryte viktige bestemmelser i avtalen, samtidig som de håper på støtte fra europeiske land, Kina og Russland.

Krisemøte i Wien

Etter helgens dramatiske nyheter fra Teheran ba USA om et krisemøte i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien.

I dag kom byråets medlemmer sammen for å drøfte Iran-krisa, og den iranske representanten sier at IAEA har fått alle opplysninger om landets kjernefysiske program og at man har noe å skjule.

Men samtidig kommer altså Donald Trump med en ny brannfakkel mot myndighetene i Teheran.