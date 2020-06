I forkant av møtet ble seks personer fra Trumps valgkampstab satt i karantene, etter å ha testet positivt for covid-19. Det ble gjennomført flere hundre tester, ifølge CNN.

I tillegg til at en rekke Trump-tilhengere har ankommet byen, er det ventet at et betydelig antall motdemonstranter også vil dukke opp i Tulsa i Oklahoma.

Politiet har derfor satt opp flere barrikader, og en rekke butikker og restauranter har sprikret lemmer foran dører og vinduer for å hindre hærverk, plyndring og ødeleggelser.

Koronakritikk

For mens den mest sannsynlige motkandidaten, Joe Biden, i stor grad har satt valgkampen på pause på grunn av korona, tar presidenten lite hensyn til pandemi og smittevern.

Trump arrangerer sitt første store folkemøte under koronapandemien i et lokale med plass til 19.000 mennesker, og har annonsert at dette vil være startet på presidentvalgkampen for hans del.

Arrangementet inntreffer idet Oklahoma er inne i en smittetopp, og utbruddet kan potensielt vokse med dette folkemøtet.

Disse møtene trekker gjerne tilhengere fra andre deler av landet, og mange av Trump-velgerne er eldre og i risikogruppen. I tillegg skal de samles innendørs, der forskning viser at koronaviruset sprer seg betydelig raskere enn i friluft.

– Jeg frykter ingenting. Hvis det er i dag jeg skal dø, så er det i dag jeg dør, sier Trump-tilhengeren David Riniker til NBC.

62-åringen, som fikk diagnostisert kreft for to år siden, har kjørt fra Arkansas.

Ordføreren i Tulsa, republikaneren George Theron Bynum, skriver på sin Facebook-side at han er bekymret for hvordan det kommer til å gå.

Oppsiktsvekkende valg av tid og sted

I tillegg til å få kritikk for å drive valgkamp mens koronapandemien fortsatt tar flere liv i USA, har Trump fått kritikk for valg av både dato og sted for valgkampåpningen.

Arrangementet var i utgangspåunktet planlagt å finne sted 19. juni, som er merkedagen for slutten på slaveriet i USA i 1865 og en feiring/fridag for mange afrikansk-amerikanere. Folkemøtet ble senere utsatt en dag.

I tillegg er det omstridt at presidenten valgte å starte valgkampen i nettopp Tulsa, fordi byen mellom 31. mai og 1. juni 1921 var åsted for en massakre der hundrevis av svarte innbyggere ble lynsjet. Gjerningspersonene var hvite.

Dette regnes som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie. Hendelsen omtales i USA som Tulsa Race Massacre.