Donald Trump truer motdemonstranter før valgkampåpning

Titusener av Trump-tilhengere er lørdag ventet til byen Tulsa i delstaten Oklahoma. Et stort antall allerede er på plass. De første har stått i kø siden onsdag for å få billetter.

USAs president Donald Trump vil arrangere sitt første store folkemøte under koronapandemien. 2. mars var sist gang det ble avholdt et lignende arrangement.

Trump har annonsert at dette vil være starten på presidentvalgkampen for hans del.

For mange av dem som er kommet for å delta på folkemøtet i Tulsa handler det ikke bare om å få Trump gjenvalgt som president.

Det handler også om noe mer.

De ønsker å markere støtte til sin president i en urolig tid for USA.

– Vi må stå opp og slå tilbake mot alle de negative protestene som skjer over hele landet. Vi må vise styrke. Vi er ikke voldelig, men vil markere at vi er mange, forteller Daniel Hedman.

Daniel Hedman har møtt opp i Tulsa for å vise sin støtte til president Donald Trump Foto: Lars Os / NRK

Advarer mot plyndring og vold

Fredag morgen sendte Donald Trump ut en Twitter-melding som vekket oppsikt. De fleste tolket meldingen som en klar advarsel til motdemonstranter som vil ta turen til Tulsa i Oklahoma denne helgen. Kommer det til voldelige uroligheter og sammenstøt vil det bli slått hardt ned på.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Urolighetene gjennom de siste ukene preger fortsatt USA. Det kan være årsaken til at Donald Trump og arrangørene frykter bråk.

En rekke internasjonale medier har omtalt Twitter-meldingen. Avisen The Guardian påpeker at det å protestere med fredelige midler er en rettighet nedfelt i den amerikanske grunnloven.

I Twitter-meldingen omtaler presidenten de som vil protestere med svært nedlatende begreper.

Trump kaller aktivistene for «anarkister, oppviglere og plyndrere». Han benytter også ordet «lowlives». Det er en betegnelse som brukes om mennesker med svært lav moralsk karakter.

«Lowlives» er også et begrep som brukes om mennesker som tilhører kriminelle grupperinger eller ulovlige undergrunnsmiljøer.

Flere av protestmarkeringene mot politivold og rasisme i USA de siste ukene har utviklet seg til voldsorgier, plyndring og omfattende ødeleggelser.

Det er sannsynligvis det Donald Trump vil unngå. Pressetalskvinne i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, understreket også dette senere på dagen under en pressekonferanse. Det er kun de voldelige protestene Trump vil stanse, ifølge The New York Times.

Pressetalskvinne Kayleigh McEnany presiserte fredag at det er voldelige protester Donald Trump vil unngå i Tusla. Foto: Drew Angerer / AFP

– Det er han som er avskum

NRK møtte flere av motdemonstrantene som nå forbereder markeringer i Tulsa. Mange av dem har fått med seg Twitter-meldingen fra Trump. De fleste NRK snakket med mener dette viser at den amerikanske presidenten forsøker å skape splid.

– Det er han som er avskum. Det er hva jeg mener om uttalelsene hans. Trump prøver bare å få oppmerksomhet, sier Patricia Jackson-Hall til NRK.

– Jeg vil ikke gå ned på hans nivå. Jeg vil ikke snakke med noen som ikke er på mitt intellektuelle nivå. Jeg har utdannelse, det har ikke han. Trump er ikke smart nok, mener Ronald Ratliff.

To av demonstrantene med et kjæledyr. De befinner seg ved området der det skal arrangeres en protestmarkering mot Donald Trump. Foto: Lars Os / NRK

Forbereder seg på uroligheter

De lokale myndighetene i Tulsa er forberedt på bråk og uro i forbindelse med valgkampåpningen og folkemøtet.

De anslås at et betydelig antall motdemonstranter vil komme til byen. Politiet har derfor satt opp flere barrikader. Det ble også innført portforbud i sentrum av byen allerede fra torsdag. Portforbudet skulle gjelde i visse perioder, men dette ble senere trukket tilbake.

Likevel har butikker og restauranter i sentrale områder i Tusla spikret lemmer foran dører og vinduer. Det er et forsøk på å forhindre plyndring, hærverk og ødeleggelser.

Det er også satt opp store gjerder for å holde de ulike grupperingene fra hverandre. På den måten ønsker politiet å unngå at det skjer sammenstøt mellom Trump-tilhengere og motdemonstranter.

Møtes med kritikk

Trumps valgkampåpning og det planlagte folkemøtet i Tulsa har allerede møtt stor motbør. En av årsakene er at arrangementet opprinnelig skulle holdes fredag 19. juni. Dette er dagen som amerikanerne kaller Juneteenth og en merkedag for slutten på slaveriet i USA. Senere ble folkemøtet utsatt en dag.

En annen årsak til at folkemøtet er omstridt og kritisert er at Donald Trump valgte å starte sin valgkamp nettopp i Tulsa.

Mellom 31. mai og 1. juni 1921 var byen åsted for en massakre der hundrevis av svarte innbyggere ble lynsjet. Gjerningspersonene var hvite. Dette regnes som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie. Hendelsen omtales i USA som Tulsa Race Massacre.

Jublende Trump-tilhengere

Men Donald Trump vil også få mye støtte når han nå starter sin valgkamp i Tulsa. Det har de siste to dagene vært lange køer av Trump-tilhengere utenfor Bank of Oklahoma Center i Tulsa. Det er bygningen der folkemøtet skal avholdes.

To av støttespillerne som har møtt frem er søstrene Haley og Camile Harris.

– Vi liker Trump fordi vi elsker USA og vi elsker amerikansk frihet. Mange lærer nå å hate USA og hate vår president. Det går ut på det samme, sier de.

De trekker frem Donald Trumps kamp mot sosialisme som en av de viktigste årsakene til at støtter opp om ham og det republikanske partiet.

Haley og Camile Harris håper de får fremføre sin Trump-hyllest under presidentens valgkampåpning. Foto: Lars Os / NRK

– Han er ikke rasistisk eller kvinnediskriminerende. Han hjelper kvinner, svarte og minoriteter. Bare se hva han har gjort for landet vårt, sier det to søstrene.

De to unge kvinnene har laget en egen sang til ære for Donald Trump og spiller den for NRKs fotograf. De håper å få fremføre den på scenen under lørdagens folkemøte.

Haley og Camile Harris har laget en egen sang til president Donald Trump. Den håper de å få fremført under lørdagens folkemøte. Du trenger javascript for å se video. Haley og Camile Harris har laget en egen sang til president Donald Trump. Den håper de å få fremført under lørdagens folkemøte.

Robert Harver er en annen Trump-tilhenger som er kommet til Tulsa.

– Jeg er her for å støtte presidenten min, sier Harver til NRK.

Robert Harver er en av Trump-tilhengerne som håper å komme seg inn på folkemøtet i Tulsa. Foto: Lars Os / NRK

Harver har flydd fra nord i Massachusetts til Tulsa. Han har stått i kø sammen med en stor gruppe andre Trump-tilhengere i to dager da NRK møter ham.

Frykter spredning av koronaviruset

Folkemøtet i Tusla blir starten på Trumps valgkampanje for å bli gjenvalgt som president 3. november 2020.

Også under forrige valgkamp var de store folkemøtene viktige for Donald Trump.

Både lokale og nasjonale helsemyndigheter er svært kritiske til det planlagte folkemøtet. De peker på faren for omfattende koronasmitte, ifølge USA Today. Det har vært foreslått å flytte arrangementet, men det har ikke blitt gjort.

Dørene åpner lørdag klokken 15, eller 21 norsk tid. Trump går på scenen fire timer senere.

Delstaten Oklahoma opplever en økning i antall smittetilfeller. Det er frykt for at det store folkemøtet kan føre til ytterligere spredning av koronaviruset.

Bank of Oklahoma Center kan ta inn mer enn 19.000 tilhørere. Det er ventet at over 100.000 Trump-tilhengere vil komme til Tulsa i forbindelse med valgkampåpningen.