Trump-tilpasset slutterklæring vedtatt

De siste dagene har det pågått intense forhandlinger om dokumentet, og teksten måtte tilpasses USA før den kunne vedtas.

– Vi har tatt hensyn til USAs avgjørelse om å trekke seg ut av Parisavtalen, lyder teksten.

I slutterklæringen har 19 av medlemmene skrevet under på at klimaavtalen fra Paris ikke kan reverseres.

Angela Merkel som var vert for møtet, hadde en svært tung oppgave med å samle alle deltakerne om en felles tekst.

Kompromissvilje var det som skulle til, fastslo hun da hun møtte pressen etter møtet.

– Men vi skal ikke glatte over uenighetene heller. Det er veldig tydelig at det er uenighet, sa Merkel.

Proteksjonisme

I en slutterklæring ble verdens mektigste ledere også enige om å bekjempe proteksjonisme. Samtidig åpner punktet for at landene også skal ha rett til å beskytte sine egne markeder.

Den ulne formuleringen kom til som et kompromiss fordi USAs Donald Trump ønsker at enhver handelsavtale må beskytte amerikansk industri.

På en pressekonferanse etter at enigheten ble kjent sa Angela Merkel at G20-lederne har gjort det klart at markeder må holdes åpne og at proteksjonisme må bekjempes.

Ett avsnitt gjensto

Punktet som skapte mest trøbbel for slutterklæringa var imidlertid klima. Også her var det USA som tråkket på bremsen.

Ifølge NTB var det kun ett avsnitt som gjensto lørdag morgen. Det var avsnittet der USA la ut om sin energipolitikk, og som inneholdt en kontroversiell henvisning til fossile brensler.

«USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte», lyder det omstridte avsnittet.

Videre lover USA å fremme fornybare og andre utslippsfrie energikilder.

– Denne formuleringen er prisen vi må betale for å få enighet om en slutterklæring fra G20-toppmøtet, forklarte en EU-tjenestemann anonymt underveis i forhandlingene.

Til slutt ble formuleringen godtatt.

I bytte godtok USA et avsnitt der de øvrige landene på toppmøtet bekrefter at de støtter sterkt opp bak Parisavtalen. USAs president Donald Trump kunngjorde i begynnelsen av juni at han vil trekke USA ut av den globale klimaavtalen, skriver NTB

Har trukket seg tidligere

USA har også tidligere trukket seg fra G20-avtaler om å bekjempe proteksjonisme og klimaendringer.

Senest i april da finansministrene i G20 møttes, var frihandel og klima et stridspunkt mellom USA og resten av gruppa. Resultatet ble at kampen mot klimaendringer og ble droppet i sluttdokumentet.

Les også: Fem kjappe fakta om G20

Norge er egentlig ikke med i G20-gruppa, men deltar i år fordi Tyskland, som er vertsland, har invitert Norge som gjest. Her er statsminister Erna Solberg gjest under en felles middag fredag. Foto: AXEL SCHMIDT / Reuters

Trump: – Fenomenalt

Trump var for øvrig raus med superlativene under G20-møtet.

«Fenomenalt», var USAs presidents beskrivelse av hans første møte ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg hadde et fenomenalt møte med Vladimir Putin i går, sa Trump da han lørdag morgen møtte Storbritannias statsminister Theresa May på G20-møtet, og la til at han og Putin på møtet utviklet et «spesielt forhold».

Før Trump og May startet sitt møte, understreket han at det også ville bli et fenomenalt møte.

Trump roste også rikskansler Angela Merkel for å gjøre en «fantastisk jobb» som vert for G20-møtet, på tross av voldelige protester i gatene.

Norge er egentlig ikke med i G20-gruppa, men deltar i år fordi Tyskland, som er vertsland, har invitert Norge som gjest. Også Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og en rekke organisasjoner deltar.