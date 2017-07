Fem kjappe fakta om G20-møtet

Hva er G20?

G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden i tillegg til EU. De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA.

Tyrkias president Recep Erdogan ankommer G20-toppmøtet i Hamburg sammen med sin kone Emine. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Til sammen representerer de rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt og verdenshandel, i tillegg til to tredjedeler av verdens befolkning. G20 ble dannet av G7-landene i 1999 som en reaksjon på Asiakrisa.

Gruppa har ingen permanent stab eller sekretariat og lederskapet går på omgang fra år til år. Når Tyskland er ferdig med formannskapet i år, tar Argentina over.

G20 har ingen formell beslutningsmyndighet, men slutterklæringene fra møtet er viktige når det gjelder å stake ut kursen videre.

Hvem kommer på G20-toppmøtet?

I tillegg G20 medlemmene deltar også flere internasjonale organisasjoner, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.

Norge er ikke medlem av G20 men deltar likevel i år, fordi Tyskland som vertsnasjon har invitert med Norge som gjesteland.

Statsminister Erna Solberg er invitert til G20-toppmøtet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I tillegg til Norge er også Spania, Nederland, Singapore, Den Afrikanske Union (AU), APEC- gruppa av 21 Stillehavsland og Det nye partnerskapet for Afrikas utvikling (NEPAD) invitert til Hamburg.

Til sammen er det rundt 10 000 deltakere, deriblant 4800 akkrediterte mediefolk fra 65 land.

Hva står på agendaen under toppmøtet i Hamburg?

Toppmøtets fem sesjoner som går over to dager vil handle om verdensøkonomi, handel, markedsreguleringer, skattepolitikk, klima, energi, helse, utvikling og sysselsetting.

Hva står på spill?

Med temaer som klimaendringer, frihandel og global migrasjon på forhandlingsbordet er det duket for en del uenigheter og det er knyttet stor spenning til hvordan USA og Donald Trump vil legge opp løpet. For at noe skal komme med i slutterklæringen, må alle de 20 medlemmene være enige.



Kanskje ender det med at G20 blir til G17, skriver Die Welt. Det vil si at Merkel under den avsluttende pressekonferansen på lørdag må understreke at alle var enige, bortsett fra muligens USA, Saudi-Arabia og Tyrkia.

Hvordan er sikkerheten?

Demonstrasjonene mot G20 har vært i gang i flere dager allerede. De aller fleste av demonstrantene er fredelige, men tysk politi sier at regner med at det også vil komme rundt 5000 voldelige demonstranter fra Tyskland, Skandinavia, Sveits og Italia.

Det har vært omfattende demonstrasjoner og uro i forbindelse med G20-toppmøtet. Torsdag kveld ble 76 polititjenestemenn skadet under opptøyene. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / Reuters

Politiet i Hamburg har beslaglagt kniver, balltrær og containere som de mistenker skulle bli fylt med brennbar væske, skriver The Guardian.

15 000 politifolk fra hele Tyskland vil være på plass under møtet og det er opprettet store sikkerhetssoner rundt Hamburg kongresshall der møtet holdes, og rundt konserthallen Elbfilharmonien der deltakerne samles til konsert fredag kveld.