Det er nå om lag 169.000 smittede mennesker i verden. 88.000 er fra land utenfor Kina. Litt over 81.000 er smittet i Kina.

Det er tall fra John Hopkins University og Verdens helseorganisasjon (WHO) som viser det, skriver The Guardian.

Antallet døde som følge av viruset er også høyere utenfor Kina enn inne i Kina.

The Guardian skriver at inntil søndag var det flere smittede og døde som følge av korona i Kina enn utenfor landet, men at det endret seg natt til mandag.

Antall bekreftede dødsfall blant personer smittet med koronavirus er nå 6512 totalt, og av disse er 3241 utenfor Kina.

Raskere spredning i Europa

Den britiske avisen som har fått tallmateriale fra John Hopkins University og WHO skriver at virussmitten sprer seg langt raskere utenfor Kina enn det som var tilfelle i starten av koronasmitten der.

For første gang er det flere korona-smittede utenfor Kina enn i Kina. Det er også flere dødsfall utenfor Kina i i landet der korona-smitten startet før nyttår. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters

Inntil nå har Italia vært i en særstilling, der ble mange smittet på kort tid. I dag er det om lag 25.000 smittede i Italia, flere enn 1800 italienere er døde.

Det siste døgnet har 368 personer mistet livet i Italia, 97 i Spania og 29 i Frankrike.

Dette er det høyeste antallet døde i disse landene i løpet av ett døgn, skriver BBC.

Etter Italia er det Iran som er mest rammet av koronaviruset hvis vi ser på land utenfor Kina. Ifølge The Guardian er det 14.000 smittede iranere, 724 er bekreftet døde der.

På grunn av svakt utbygd helsevesen kan tallet på døde i Iran være høyere, skriver The Guardian. Avisen viser til satellittbilder fra byen Qom der det er klargjort massegraver.

Roser Sør-Korea

Mange land har reagert seint med tiltak mot korona. The Guardian skriver at myndighetene i Sør-Korea får ros av Verdens helseorganisasjon. 8000 er smittet i landet. De siste to døgnene er tallet på mennesker som er friskmeldt høyere enn tallet på dem som blir smittet.

The Guardian skriver at USA er blant landene som får kritikk for å ikke ha vært tidlig ute med mottiltak. Der skal 3500 nå være smittet, 63 amerikanere er døde.