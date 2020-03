Håper eksperimentell medisin kan knekke korona

Engangshanskene sitter godt på, en annen medarbeider følger nøye med på hele påkledningsprosedyren. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene ved spesialavdelingen på Johns Hopkins-sykehuset i Baltimore i Maryland.

Det amerikanske sykehuset regnes for å være blant de aller fremste i verden. Her forbereder de seg nå på å teste ut den antivirale medisinen Remdesivir på pasienter:

– Det ser ut til å være et sikkert medikament og et av de mest oppløftende medikamentene som vi håper vil ha noe effekt mot koronaviruset, sier Brian Garibaldi til NRK.

Han er ekspert på lungesykdommer og medisinsk sjef ved spesialavdelingen.

På denne avdelingen har de i flere år trent på sikker behandling, både for pasienter og sykehuspersonale. Foto: Lars Os / NRK

Vet ikke om den fungerer på pasienter

Garibaldi legger vekt på at medisinen er eksperimentell og at de ikke vet om den fungerer på pasienter. Derfor venter han spent på resultatene fra Kina som kan komme allerede i april.

– Det er en klinisk studie, som har foregått i Kina, sier han, og forklarer at han jobber i et nettverk som forsøker å tilby medisinen til flere pasienter i USA.

Lungeeksperten forklarer at det er flere medisiner som blir brukt i Kina under forskjellige kliniske protokoller. Remdesivir har vist lovende resultater i dyre- og laboratoriestudier. Også assisterende helsedirektør i Verdens helseorganisasjon har uttalt seg positivt om medisinen:

– Det er bare én medisin akkurat nå som vi tror har en effekt og det er Remdesivir, sa Bruce Aylward i februar.

Den hermetisk lukkede biocontainment-avdelingen ved Johns Hopkins-sykehuset ble bygget i 2014 og er spesialdesignet for å behandle pasienter med svært smittsomme sykdommer som ebola. Den er et resultat av et samarbeid mellom eksperter fra hele verden og brukes til forskning og opplæring på slike sykdommer, dersom den ikke brukes til behandling.

Behandling inne på pasientrommene blir nøye fulgt med på av personale utenfor. Foto: Lars Os / NRK

Samarbeider med myndighetene

I hele USA er det til sammen 10 slike spesialenheter. I utgangspunktet ble Remdesivir testet ut nettopp i forbindelse med behandlingen av ebola-syke, men viste seg å ha liten effekt for dem.

– Men sideeffektene var faktisk veldig gode. Så det ser ut til å være et sikkert legemiddel å bruke, og det er et av de vi har mest tro på og som vi håper kan gi noe effekt mot dette koronaviruset, forklarer Garibaldi.

Han forteller at de hele veien jobber tett med helsemyndighetene.

– Vi jobber i en samarbeidende gruppe på tvers av USA for å bringe dette ut som en klinisk studie til pasienter med koronaviruset.

Ved Johns Hopkins har de nå kontakt med en rekke samarbeidspartnere for å finne en best mulig behandling av koronapasienter. Foto: Lars Os / NRK

– Så dere tenker å bruke det her. Men hva med alle de andre pasientene rundt om i USA?

– Ja, vi forsøker å få i gang et konsortium rundt landet der folk potensielt vil få tilgang til dette, sier han. I andre deler av USA er medisinen allerede tatt i bruk.

– Vi vil ha det tilgjengelig til våre pasienter her på Johns Hopkins. Og så jobber vi med andre samarbeidspartnere for å forsøke å teste dette på flere. Og igjen, dette er en studie. Vi vet ikke om dette vil fungere. Vi er håpefulle om at det kanskje vil det, men dette er ikke standard behandling. Dette er ikke noe alle pasienter bør få før vi får data om det er effektivt eller ikke, understreker Garibaldi.