Trump stoler fremdeles på Kim

Trump som er på reise i Japan, er tilsynelatende ikke særlig bekymret over rakettoppskytingene som fant sted i begynnelsen av mai. Søndag morgen tvitret presidenten om saken.

– Nord-Korea fyrte av noen små våpen, som førte til bekymring hos noen av mine folk, og andre, men ikke meg, skriver Trump på Twitter.

Trump skriver videre at han stoler på at Kim vil holde løftene han har gitt ham. Trump skriver også at han smilte da Kim kalte Joe Biden en person med lav IQ.

Senest lørdag ga Trumps egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, uttrykk for at Nord-Korea ikke respekterte FNs resolusjoner og at tiltak måtte gjøres.

Han sa imidlertid at USA fremdeles var innstilt på å gjenoppta samtalene med landet.

Nord-Korea, på sin side, sa fredag at landet ikke vil fortsette atomforhandlingene med USA med mindre det blir slutt på ensidige nedrustningskrav.

Det forrige toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Hanoi i februar ble regnet som mislykket.