Toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un endte brått. Det skjedde før tiden og uten en sluttavtale.

Choi Se-jin, som er reporter i den koreanske TV-stasjonen KBS, sier til NRK at mange koreanere nå er både sjokkert og skuffet over resultatet.

Choi Se-jin er reporter for den sørkoreanske kringkasteren KBS. Foto: Kjersti Strømmen

– Det var forhåpninger om at Koreakrigen kunne bli avsluttet og at sanksjoner kunne bli løftet, sier hun.

USA og Sør-Korea er teknisk sett fortsatt i krig med Nord-Korea, selv om det har vært våpenhvile siden 1953. Før toppmøtet var det håp om at Trump og Kim ville bli enige om å formelt avslutte Koreakrigen.

– For tidlig å si mislykket

Også Prio-direktør Henrik Urdal er overrasket over at toppmøtet ikke leverte til forventningene.

– Men det er altfor tidlig å si at dette er mislykket, sier direktøren ved fredsforskningsinstituttet til NRK.

Han tror viljen til dialog fortsatt er der mellom USA og Nord-Korea. Trump kan ha styrket sin posisjon ved å motbevist kritikken han fikk etter det forrige toppmøtet, da mange kommentatorer mente USA oppga for mye uten å få noe tilbake.

– Det ligger jo en tillitsbygging bare i det å møtes. Dette var en veldig «trumpsk» måte å ha forhandlinger på. En «deal or no deal» er typisk for Donald Trumps arbeidsmetoder, sier Urdal.

Henrik Urdal i fredsforskningsinstituttet sier at vi på forhånd var klar over at det var en lang vei fram når det gjelder hovedspørsmålene om nedrustning, men at det munnet ut i ingenting ventet vi ikke. Foto: PRIO

Fortsatt kontakt

På pressekonferansen etter det avbrutte toppmøtet sa Trump at Nord-Korea var villig til å gå med på noen innrømmelser, men at de ikke ville strekke seg langt nok i å avvikle sitt atomprogram.

– Jeg vil mye heller gjøre dette riktig enn raskt, sa Trump.

Kim skal imidlertid ha lovet å ikke gjenoppta testing av atomvåpen og raketter. Det sa han også under det første toppmøtet mellom de to, som ble holdt i Singapore i fjor sommer.

Planen var at de to statslederne skulle holde en signeringsseremoni i morges, men så ble det meldt at denne var avlyst. Foto: EVN/NRK

Styrking av Pompeo

En positiv effekt av toppmøtet er at USAs utenriksminister Mike Pompeo nå helt klart har den tyngden han trenger for å kunne fortsette forhandlingene med nordkoreanerne, mener Prio-forsker Stein Tønnesson.

– Trump sa i dag at Pompeo mente at han ikke kunne inngå noen avtale, og da gjorde han ikke det. Det er en betydelig styrking av Pompeo. USA har nå en utenriksminister som har presidentens fulle tillit, og som kan overtale ham, utdyper Tønnesson.

Så om Nord-Korea vil fortsette samtalene, må de forhandle med Pompeo. De kan ikke ta sjansen på at de kan bruke toppmøter til å få Trump til å si ja til noe Pompeo og hans forhandlere har sagt nei til.

Kim Jong-un og Donald Trump møttes i Hanoi for å snakke om atomnedrustning og fjerning av sanksjoner overfor Nord-Korea. Det endte med et avbrutt møte.

Håpet på fremgang

Mange koreanere er i dag skuffet over at det ikke kom noe gjennombrudd. Men prosessen vil fortsette.

– Jeg trodde de skulle komme litt videre fra avtalen fra Singapore-møtet, sier den koreanske journalisten Yuna Jung, som er i Vietnam for å dekke toppmøtet.

Yuna Jung rømte fra Nord-Korea for ti år siden. Nå jobber hun som journalist for et TV-program Sør-Korea. Foto: Kjersti Strømmen

Hun ble født i Nord-Korea, men rømte sørover sammen med familien sin for ti år siden. Hun er skuffet over at toppmøtet ikke ser ut til å ha flyttet fredsprosessen på Koreahalvøya fremover.

– Jeg er fortsatt ung, og jeg kan vente. Men foreldrene mine kan ikke vente, og de savner hjembyen sin, sier Yuna til NRK.

På stedet hvil

Forretningsmannen Jimin Chan håper på at det blir et nytt toppmøte mellom Trump og Kim om ikke lenge.

Jimin Chan. Foto: Kjersti Strømmen

– Ting står vel på stedet hvil, sier han når NRK ber ham analysere hva det avbrutte toppmøtet vil si for fredsprosessen.

Under sin pressekonferanse ga også Trump uttrykk for optimisme, og han sa han tror USA og Nord-Korea vil bli enige på et senere tidspunkt.

