I en twittermelding skriver Trump at «de falske nyhetsmediene er opposisjonspartiet». Han fortsetter med at dette er «veldig dårlig for vårt fantastiske land», og avslutter med:

«men vi vinner!» i store bokstaver.

Det var The Boston Globe som i forrige uke inviterte alle aviser og nyhetsbyråer over hele USA til å publisere en egen leder i dag, som en motreaksjon til Donald Trumps «skitne krig mot den frie pressen».

Avisen skriver at over 350 nyhetsformidlere over hele USA torsdag har tatt oppfordringen deres, og publisert sine motsvar til den amerikanske presidenten.

– Man har en president som systematisk og med fullt overlegg forsøker å undergrave troverdigheten og tilliten til landets medier. Vi har ikke sett eksempler på dette tidlig, sier Arne Jensen, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Ragnar Hartvig

– Dette er høyst uvanlig og ikke daglig kost, men så er det også en svært uvanlig situasjon i USA for tiden, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, til NRK.

Advarer om «farlige konsekvenser»

The Boston Globe sier de valgte å ta til motmæle fordi presidentens utspill mot mediene har økt i intensitet den siste tiden. I tillegg til å ha stemplet pressen som en folkefiende, omtalte Trump medieomtalen av ham nylig som «falske, motbydelige nyheter».

I sin leder, som har fått tittelen «Journalister er ikke fienden», skriver avisen at en viktig grunnpilar i Trumps politikk er «gjentagende angrep på den frie pressen».

– Journalister blir ikke klassifisert som landsmenn, men heller som «fiende av folket». Disse uopphørlige angrepene på den frie pressen har farlige konsekvenser, skriver avisen.

The New York Times skriver at nyhetsjournalister og redaktører er mennesker som gjør feil, og at å rette disse feilene er en viktig del av jobben. De legger derfor til at det er helt riktig å kritisere mediene dersom de underdriver eller overdriver saker, eller gjør andre feil, men kommer samtidig med en klar melding:

– Å påstå at sannheter man ikke liker er «falske nyheter», truer livsnerven i et demokrati, skriver avisen.

Det var under dette valgmøtet i Pennsylvania 2. august at Trump nok en gang gikk hardt ut mot mediene. Foto: RICK LOOMIS / AFP

– Etterlater barnebarna et svekket demokrati

The Philadelphia Inquirer ber Trump og myndighetene om å stanse «krigen mot den fire pressen».

– Hvis pressen ikke er fri for represalier, straff og mistanke fordi de formidler upopulære syn eller informasjon, så er heller ikke landet det. Heller ikke dets folk, skriver avisen.

Det er både store og små aviser som har gått sammen for å svare den amerikanske presidenten.

– Hvis vi kjøper denne usannheten om at nyhetsmedier er «fiender av folket», så etterlater vi våre barn og barnebarn et svekket demokrati, sårbart for innfallene til tyranner, skriver Albuquerque Journal.

– Benekter virkeligheten

– En person som angriper troverdige nyhetskilder som falske når de enten beviser at han tar feil, at han motsier seg selv eller framstår uvitende, eller kun fordi han ikke liker det, benekter virkeligheten, skriver The Idyllwild Town Crier.

Arizona Daily Star skriver at folk har rett til å vite mer enn det landets regjering forteller dem, og at journalister sitter gjennom kjedelige møter og går gjennom kjedelige møtedokumenter for at folk selv skal slippe å gjøre det.

– Trumps uttalelser undergraver ikke bare journalister og nyhetsbyråer, men samfunnene og demokratiet vi forsøker å tjene, skriver Tampa Bay Times.

Tror det oppfattes som angrep på Trumps agenda

Henrik Heldahl, kommentator på nettstedet Amerikansk politikk, sier at begeret for svært mange journalister og mediehus har rent over i USA, særlig etter at Trump på et valgkamparrangement 2. august gjentok at pressen er «fiender av folket».

Foto: Amerikanskpolitikk.no

– Spesielt de nyhetsbyråene som har sendt representanter til forskjellige valgkampmøter der Trump snakker til sine støttespillere, er nok lei av å bli kjeftet opp og kalt forskjellige ting fra sinte tilhengere, sier han.

Han mener torsdagens aksjon har «et sterkt budskap», men han tror ikke det er sannsynlig at det omvender hverken Trump eller så mange av hans sterkeste støttespillere.

– Sannsynligvis vil de se på dette som nok et angrep på Trumps agenda fra partiske aviser, og bare få bekreftet det de tenkte. Det vil kanskje ha motsatt effekt enn tenkt hos dem som ikke var særlig tilbøyelig til å høre etter, sier Heldahl.

Håper på endring blant folk

Han håper likevel at folk vil bli påvirket til en viss grad av det de leser i sin egen lokalavis, og at dette skaper en endring i den generelle diskursen som skjer utenfor nyhetsmediene og den politiske sfæren.

– I lokalsamfunnene og blant medmennesker, så kan dette bli et samtaleemne i lunsjen på kontoret, sier han.

Ikke alle valgte å delta i den koordinerte kampanjen, skriver nyhetsbyrået AP. Blant annet skriver avisen The Wall Street Journal at Trump har ytringsfrihet på lik linje med alle hans mediefiender.