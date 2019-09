Joe Biden vil ha utskrift av Trump-samtale

Tidligere visepresident Joe Biden leder kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat, men midt i valgkampen er Biden blitt sentral i en ny skandale i Det hvite hus.

I en telefonsamtale med Ukrainas president skal Donald Trump ha kommet med upassende «løfter» og oppfordret Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden for korrupsjon.

Fredag uttalte Biden at Trump umiddelbart bør offentliggjøre en transkribert versjon av samtalen presidenten skal ha hatt med den Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

– Om dette viser seg å være riktig er det ingen bunn i president Trumps vilje til å misbruke sin makt og ydmyke landet vårt, skriver Biden på Twitter, før han ber om å få vite det nøyaktige innholdet i samtalen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Varslet etterretningen

Flere amerikanske medier meldte tidligere denne uka at en ansatt i det amerikanske etterretningssystemet skal ha sendt inn et varsel om president Donald Trump.

Bakgrunnen for varselet mot president Trump Du trenger javascript for å se video.

Det konkrete innholdet i varselet er fremdeles ukjent, men to kilder med kjennskap til saken, sier til Washington Post at det dreier seg om et «løfte» som Trump skal ha gitt. Deler av varslet skal altså handle om Ukraina.

Hunter Biden, Joe Bidens sønn, ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon. Han er ikke personlig anklaget for korrupsjon.

Fredag meldte avisen The Wall Street Journal at Trump hele åtte ganger i løpet av en telefonsamtale skal ha bedt den ukrainske presidenten om å samarbeide med hans personlige advokat, tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani.

President Donald Trump sammen med hans personlige advokat, Rudy Giuliani. Foto: Carolyn Kaster / AP

Giuliani bekreftet fredag overfor CNN at også han også har oppfordret Ukraina til å etterforske Joe Biden.

– Selvsagt har jeg det, sa Guiliani til CNN.

Det hvite hus vil ikke kommentere opplysningene. På Twitter avviser Trump saken som «falske nyheter».

– Er noen dumme nok til å tro at jeg ville sagt noe upassende til en utenlandsk leder mens jeg er i det som muligens er en «sterkt befolket» samtale, skriver han.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Han viser til at enhver samtale han har med en utenlandsk leder, blir lyttet til av flere etater både i USA og det andre landet.

Presset Ukraina lenge før varselet

Ifølge New York Times skal personer i staben rundt Donald Trump ha presset den ukrainske regjeringen lenge før varselet kom inn til den nasjonale generalinspektøren for etterretningstjenesten.

Den ukrainske presidenten Zelenskyj skal ha reagert sterkt på framstøtene til Trumps stab.

– Det var tydelig at Zelenskyj-regjeringen ikke ville blande seg i amerikansk politikk, sier Serhiy Leshchenko til New York Times. Leshchenko var en av Zelenskyjs nære rådgivere i denne perioden.

– De var veldig sinte på grunn av dette, legger han til overfor avisa.