Trump-selskap funnet skyldig i skattesvindel

Selskapet til tidligere president Donald Trump er funnet skyldig i skattesvindel. Svindelen gikk ut på å unngå beskatning for frynsegoder for flere direktører i selskapet.

Leiligheter og luksusbiler var blant fordelene som sjefene ønsket å slippe å betale skatt for.

Selskapet driver med virksomhet innen hoteller, golfbaner og eiendom rundt om i verden, og ble kjent skyldig på alle punkter av tiltalen som var tatt ut av statsadvokaten på Manhattan.

Etterforsket i tre år

Trumps eiendomsforretninger har over lengre tid blitt etterforsket. I mer enn tre år har dette pågått for å finne ut om selskapet hans, Trump Organization, har villedet banker og skattemyndigheter ved å gi dem misvisende regnskap.

Høyesterett i USA har nektet den tidligere presidenten å holde tilbake skattemeldingene for påtalemyndigheten i New York.

På avhørsdagen i august nektet Trump å snakke.

Rettssaken pågikk i en måned, og sju vitner forklarte seg i saken. Saken har i stor grad overskygget Trumps budskap om at han stiller som presidentkandidat i 2024, skriver The Guardian.

CNN skriver at denne saken er den siste i en rekke juridiske problemer som omgir Trump. De trekker frem hans tilsynelatende fjerning av sensitive dokumenter fra Det hvite hus til feriestedet Mar-a-Lago i Florida.

BOT: Donald Trump er her på vei ut av Trump-tårnet under avhørsdagen i august. Selskapet hans kan bli idømt bot på drøyt 15 millioner kroner. Foto: Julia Nikhinson / AP

Kan få 15 millioner kroner i bot

Det tok to dager med diskusjoner for å avgjøre skyldspørsmålet i retten. Resultatet er en anerkjennelse for påtalemyndigheten, som altså har brukt tre år på å etterforske Trump Organization.

– Dette var en sak om grådighet og juks, sa advokat Alvin Bragg i retten.

CNNs analytiker Elie Honig sier saken er alvorlig.

– Dette er åpenbart et tilbakeslag for Trump-selskapet. De har nå blitt funnet skyldig i kriminell oppførsel, kriminell skatteunndragelse.

Selskapet kan få opptil 1,6 millioner dollar – rundt 15,7 millioner kroner – i bot. Det kan skape problemer for fremtidige avtaler, men er likevel et forholdsvis lite beløp med tanke på selskapets størrelse.

Trump selv har hevdet at rettssaken er en del av en politisk motivert heksejakt. Han og familien var ikke part i saken om skattejuks, men ble nevnt flere ganger av aktoratet i løpet av rettssaken.

– Hele denne fortellingen om at Donald Trump er lykkelig uvitende er bare ikke sant, sa aktor Joshua Steinglass.

Advokatene for Trumps selskap sier at de vil anke saken.

Etterforskning av Trump pågår fortsatt

Selv om selskapet nå er funnet skyldig, er ikke Donald Trumps rettslige strid med delstaten New York over.

Statsadvokat Alvin Bragg – en demokrat som begynte i jobben i januar – sier en parallell etterforskning av Trump selv, påbegynt av Braggs forgjenger Cyrus Vance jr., fortsatt pågår.

I den saken undersøker etterforskerne blant annet om Trump har villedet banker og andre om eiendomsverdiene han kontrollerte.

En ny etterforskningsleder er hentet inn i saken, skriver NTB.