Trump i avhør: – Jeg nekter å svare

– Jeg nekter å svare på spørsmål slik enhver borger har rett til under den amerikanske grunnloven, sa Trump i en uttalelse til Reuters.

Like før klokken 15.00 i norsk tid ankom den tidligere presidenten statsadvokatens kontor i New York i USA, melder nyhetsbyrået AP.

Her har han blitt innkalt til avhør for New Yorks øverste justismyndighet, der han skal avgi vitneforklaring i et sivilt søksmål.

Knyttes til svindel

Trump etterforskes for en rekke saker, blant annet svindel knyttet til eiendommer og forretning.

Han granskes for at selskapet hans, Trump Organization, kan ha overdrevet verdien på flere eiendommer og villedet långivere og skattemyndighetene for å få kunstigere vilkår.

FORLATER TRUMP TOWER: Donald Trump forlater Trump Tower i New York, for å sette kursen mot statsadvokatens kontor. Foto: Julia Nikhinson / AP

– Mitt storslagne selskap og jeg, angripes fra alle sider, skrev Trump i sosiale medier før onsdagens møte.

Videre påstår Trump at han er utsatt for tidendes verste heksejakt i USA.

Trumps vitnesbyrd hadde i utgangspunktet vært planlagt i forrige måned, men ble forsinket etter døden til den tidligere presidentens ekskone Ivana Trump 14. juli.

Etterforskers for flere saker

Justisdepartementet i USA holder også på med en etterforskning påTrump.

Mandag ble huset hans i Florida ransaket av FBI. Der skal de ha prøvd å finne hemmelige dokumenter som Trump kan ha tatt med seg fra Det hvite hus.