Nekter Trump å skjule skattepapirer

En føderal ankedomstol ga i fjor høst grønt lys til at påtalemyndigheten i New York kunne få innsyn i den daværende presidentens skattemeldinger.

Trumps advokater anket saken for å hindre statsadvokaten på Manhattan i å få innsyn i skattedokumenter som dekker en periode på åtte år.

Ifølge avisen New York Times kommer Trumps revisor, Mazars USA, til å irettesette seg dommen.

Påtalemyndigheten og delstatsadvokat i New York Cyrus Vance Jr. sier i en tre ords uttalelse, «the work continues», arbeidet fortsetter.

Delstatsadvokat i New York Cyrus Vance Jr. ønsker innsyn i Trumps selvangivelser. Foto: Craig Ruttle / AP

Sluttstrek i retten

Kjennelsen fra høyesterett betegnes i amerikanske medier som et alvorlig tilbakeslag for Trump. Den betyr også at det settes foreløpig sluttstrek for en lang juridisk tautrekking som allerede har vært innom høyesterett en gang tidligere i prosessen.

Kjennelsen betyr ikke uten videre at skattemeldingene blir offentliggjort for enhver til å lese, men den er like fullt et nederlag for Trump.

Han kjempet på mange fronter for å kunne skjerme sine inntektsforhold for alle offentlige etater.

Ettertraktet av myndighetene

Skattemeldingene til den tidligere presidenten har vært svært ettertraktet helt siden Trump annonserte sitt kandidatur i 2015. Helt siden president Richard Nixon har alle presidenter og kandidater utlevert sine skattemeldinger, foruten Gerald Ford og Donald Trump.

I 2020 skrev The New York Times at Trump angivelig skal ha betalt kun 750 dollar i føderal skatt i 2016.

Selv har presidenten hele tiden ment at han har betalt skatt, men at selvangivelsene har vært under revisjon av det amerikanske skattevesenet.

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump kritiserte da skattevesenet.

– De har ikke behandlet meg godt, de har behandlet meg veldig dårlig, sa presidenten.

Avsløringene i artikkelen fra New York Times viser også at Trump ikke betalte føderal inntektsskatt i 10 av årene mellom 2000 og 2015.

Henger ved ham

Hos påtalemyndigheten i New York vil nå disse dokumentene inngå i en bredere gransking av Trumps økonomiske disposisjoner og i lang tid berøre hans tilværelse som ekspresident.

Trumps selv har betegnet granskingen som «en fisketur og en kulminering av den største heksejakten i historien».

Ekspresidentens advokater har argumentert med at begjæringen om innsyn måtte avvises fordi den var for omfattende og var å regne som «politisk trakassering» fra påtalemyndigheten.

Dette har nå høyesterett valgt å se bort fra.

Etterforskes også i Georgia

Trump er også under etterforskning i delstaten Georgia, etter hans nå kjente telefonsamtale til delstatsminister Brad Raffensperger.

Foto: DUSTIN CHAMBERS / Reuters

I samtalen som er gjengitt i avisen Washington Post, ba Trump Raffensperger om å finne stemmer.

– Hør her, alt jeg ønsker er at dere finner 11 780 stemmer. Vi vant jo delstaten.

Trump tapte delstaten med 11 779 stemmer ifølge CNN.

Delstatens påtalemyndighet samler nå inn materiale som kan brukes i etterforskningen. Trump risikerer å bli dømt for valgfusk.