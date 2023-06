Trump saksøkjer kvinna som vann overgrepssøksmål mot han

I mai kom ein jury fram til at Trump (77) hadde forgripe seg på – men ikkje valdteke – Carroll (79). Juryen kom konkluderte og med at Trump hadde utsett henne for injuriar.

Carroll har forklart at Trump valdtok henne i eit prøverom i storbagasinet Bergdorf Goodman i New York på 1990-talet. Ho hevda at han øydela ryktet hennar då han kalla henne ein løgnar då ho stod fram med historia si i 2019.

Rettsteikning av Donald Trump på storskjerm og E. Jean Carroll i retten i New York i mai i år. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

Den tidlegare presidenten vart i retten pålagd å betale Carroll rundt 5 millionar dollar i erstatning og oppreising.

Han har anka rettsavgjerda.

Trump saksøkjer henne for ærekrenking og hevdar valdtektsskuldinga var usann. Han krev at utsegnene blir trekte tilbake, og han krev erstatning og oppreising, men spesifiserer ikkje noko beløp.

Carrolls advokatar var tysdag kveld ikkje tilgjengelege for ein kommentar til Trumps søksmål.

Det nye søksmålet er endå eit teikn på at den rettslege tvisten mellom dei to ikkje kjem til å vere over med det første.