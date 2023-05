– Jeg kunne ha skutt noen midt på 5th avenue uten å miste velgere, sa en selvsikker Donald Trump på et valgmøte i Iowa i 2016.

Tirsdag ble han dømt for seksuelt overgrep i den samme gata 20 år tidligere.

Det var i 1996. E. Jean Carroll sier hun ble dratt inn i et prøverom i det fasjonable varemagasinet Bergdorf Goodman på 5th avenue i New York. Carroll har forklart at hun møtte Trump tilfeldig der og at han forsøkte å voldta henne.

Tump på sin side nekter for at dette har skjedd. Etter kjennelsen skrev han på den sosiale medieplattformen sin Truth Social at han ikke «aner hvem denne kvinnen er».

En demonstrant utenfor rettssalen på Manhattan der Donald Trump ble dømt for seksuelt overgrep. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Den føderale juryen i New York trodde på Carroll og dømte tirsdag USAs ekspresident til å betale henne drøye 50 millioner kroner i erstatning for seksuelt overgrep og ærekrenkelser.

Trump anket dommen.

Trump i tykt og tynt

Det store spørsmålet nå er om dommen i det sivile søksmålet vil gjøre noe med populariteten hans blant republikanernes velgere.

Donald Trump slo Joe Biden på en meningsmåling like før han ble dømt for seksuelt overgrep.

Trump møtte sine støttespillere i Manchester, New Hampshire 27. april. Foto: David R. Martin / AP

Tiltalen mot ham for å ha betalt hysjpenger til en pornostjerne har ikke fått negative utslag på meningsmålingene.

Trump ligger stadig 30 prosent foran de republikanske utfordrerne sine i nominasjonskampen.

Mannen på andreplass er Florida-guvernør Ron DeSantis, som fortsatt ikke offisielt har kastet seg inn i valgkampen. Han samler nå støtte blant pengesterke donorer, men hva med velgerne?

Florida-guvernør Ron DeSantis talte til Det republikanske partiet i Wisconsin 6. mai. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Vanlige republikanere jeg møtte på en reise i Texas nylig virket litt oppgitte over Trump, men samtidig mer frastøtt av det de beskrev som «vanlige» republikanske politikere. Flere sa at de heller ville stemme på Trump igjen fordi han har gjort så mye bra for landet.

– Han må bare bli bedre til å holde kjeft, sa en lærer jeg snakket med lengst vest i Texas.

Er seksuelle overgrep farligere?

Noen kommentatorer mener imidlertid en dom i en overgrepssak kan veie tyngre hos velgere enn en kriminell tiltale mot Trump.

I en spørreundersøkelse i 2017 sa 61 prosent av de spurte at Trump burde stilles for riksrett dersom han ble kjent skyldig i seksuelle overgrep.

Etterforskninger av Trump for rollen han spilte etter valget i 2020 er kanskje mer splittende fordi de sees på som politisk motiverte av mange på høyresiden.

Politiet brukte tåregass mot Trump-tilhengere som stormet Kongressen 6. januar, 2021. Foto: STEPHANIE KEITH / Reuters

Trump hevder han er utsatt for en heksejakt også i overgrepssaken.

Men E. Jean Carroll er bare en av 26 kvinner som har stått fram og beskyldt Trump for uønskede seksuelle tilnærmelser opp igjennom årene. Hun er den første som får ham dømt. Selv om den kommer i et sivilt søksmål, blir den omtalt som en milepæl for #Metoo.

Det er likevel viktig å minne om at den såkalte Access Hollywood-videoen, der Trump skrøt av at han kunne beføle kvinner i skrittet, ble offentliggjort bare en drøy måned før valget i 2016. Trump vant likevel, og fikk høyere oppslutning enn ventet blant kvinner.

– Frastøtende

Som vanlig er det få sentrale republikanske politikere som ønsker å kommentere Trumps situasjon.

Texas-senator John Cornyn sier han ikke tror Trump har noen sjanse til å vinne valget i 2024, men at han samtidig tviler på at dommen vil endre velgernes holdninger.

En som mener dommen er svært skadelig for det republikanske partiet er den tidligere kongressrepresentanten Barbara Comstock fra Virginia.

Kongressmedlem Barbara Comstock fra Virginia. Foto: ALEX WONG / AFP

Hun ber partiet sitt ta tydelig avstand fra Trump.

– Unge mennesker, som ser republikanske menn og kvinner forsvare denne oppførselen fra Trump, vil bli totalt frastøtt. Hvis republikanerne ikke våkner nå, kommer vi til å tape valget til neste år, sier hun til CNN.

Comstock støtter den moderate republikanske presidentkandidaten Asa Hutchinson.

Forsvare seg på CNN

Onsdag kveld får Trump en unik mulighet til å forklare og forsvare seg. Da er han nemlig invitert til å møte republikanske velgere i et direktesendt folkemøte på CNN.

CNN har fått kritikk for å slippe til Trump på denne måten i beste sendetid blant annet fordi det vil bli svært krevende for programleder Kaitlan Collins å faktasjekke det han sier underveis. CNN fikk kritikk i 2016 for å gi Trump mye gratis valgreklame ved å overføre mange av valgmøtene hans.

Trump-tilhengere i New Hampshire. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Det som har skjedd det siste døgnet vil trolig også bidra til høyere seertall for programmet, og det ble reklamert iherdig for det under CNNs egen dekning av dommen i New York tirsdag.

Trump selv har følgende å si om kveldens utspørring på sin egen plattform Truth Social:

– Jeg stiller på CNN fordi de er desperate etter å få de fantastiske Trump-seertallene nok en gang.

Skarpere enn Biden

Trump later til å mene at all PR er god PR.

Den store oppmerksomheten han har fått etter tiltalen i hysjpenge-saken i New York for noen uker siden har løftet ham på meningsmålingene.

Han slår også Joe Biden i en fersk måling utført for ABC News og Washington Post.

Den viser at flere av de spurte (44 prosent) ønsker Trump framfor Biden (38 prosent) dersom det hadde vært valg i dag.

Joe Biden lanserte sitt presidentkandidatur 25. april. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Joe Biden lanserte sin gjenvalgskampanje i forrige uke, men ser ikke ut til å ha fått positiv uttelling for det på meningsmålingene.

Mens 54 prosent av de spurte mener Trump er mentalt skarp nok til å være president, mener bare 32 prosent det samme om Biden.

63 prosent mener Trump ikke er for gammel til å sitte i Det hvite hus, mens 33 prosent sier det samme om Biden.

Aldersforskjellen på de to er bare fire år.

Velgere er opptatt av økonomi, kriminalitet og situasjonen på grensen mot Mexico, som Biden har innrømmet kan bli kaotisk i tida framover. Den er en vinnersak for Donald Trump.

Det er fortsatt hele 18 måneder til det amerikanske presidentvalget. Så langt har Trump gjort mange spådommer til skamme.