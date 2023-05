Trump kjent skyldig for seksuelt overgrep – frikjent for voldtekt

Trump blir derfor dømt for ærekrenkelse. Han er også dømt til å betale over 5 millioner dollar i erstatningskrav, rundt 50 millioner norske kroner.

Den tidligere presidenten har sagt at kjennelsen vil bli anket.

Dette er første gang han har blitt funnet skyldig i seksuelt overgrep, selv om anklagene har vært mange.

– Jeg har absolutt ingen anelse om hvem denne kvinnen er. Denne dommen er en skam, skriver Trump på sosiale medier etter avgjørelsen ble lagt frem.

Skribent og journalist E. Jean Carroll hevdet at Donald Trump voldtok henne på et prøverom i New York på 1990-tallet.

Ekspresidenten har hele tiden nektet for at dette har skjedd.

E. Jean Caroll på vei ut fra rettsalen på Manhatten i New York etter Trump ble funnet skyldig i seksuelt overgrep av juryen. Foto: Seth Wenig / AP

På vei ut av rettsalen smilte Caroll fra øre til øre, men svarte ikke på noen spørsmål fra pressen, ifølge the New York Times.

Anonym jury

Juryen mener Trump i oktober 2022 æreskrenket Caroll da han kalte anklagene hennes for «løgn».

De brukte to en og halv time på å komme til enighet.

Etter kjennelsen ble kjent, rådet dommer Lewis A. Kaplan jurymedlemmene om å holde identiteten sin skjult.

Juryen bestod av seks menn og tre kvinner, og har vært anonyme gjennom hele rettsprosessen.

Hevder han ikke kjenner henne

Caroll hevder at Trump holdt henne mot veggen og forgrep seg på henne, før hun flyktet ned Manhattan og ringte to venner.

Den tidligere presidenten sa i 2019 at han ikke kjenner Caroll i det hele tatt.

Trump har ikke vitnet under rettsmøtene, og advokatene hans har ikke hentet inn vitner.

I 2022 åpnet New York opp for at folk som har blitt utsatt for seksuelt overgrep kan saksøke mellom november 2022 og november 2023.

Dermed kunne Carroll saksøke Trump, selv om det har gått flere tiår etter hendelsen.

Skribenten hevder at overgrepet skal ha skjedd i et prøverom på det luksuriøse kjøpesenteret Bergdorf Goodman på Manhattan.

Trump har gjentatte ganger sagt at overgrepet ikke er troverdig, delvis fordi den tidligere spaltisten «ikke er hans type».

Sivil rettssak

Samtidig som han stiller sterkt på republikanernes liste for presidentvalget i 2024, er han både tiltalt i en sak og under etterforskning for flere saker.

Trump sin forklaring fra oktober 2022 ble spilt av i retten. Foto: AP

Her er de mest alvorlige:

For sin rolle i angrepet mot Kongressen 6. januar 2021

For sin innblanding i valgresultatet i Georgia

For å ha topphemmelige dokumenter hjemme

For å ha forfalsket forretningsdokumenter

Fordi at Carroll ikke kontaktet politiet da hendelsen skjedde er ikke dette en straffesak, men sivil rettssak.

Hun søkte erstatning for vold og ærekrenkelse, og at Trump trekker tilbake det han skrev på Truth Social om henne.