Det går sjelden upåaktet hen når USAs president Donald Trump tvitrer, men denne helgen var den en tilsynelatende uskyldig melding som fikk spekulasjonene til å løpe.

Lørdag kom Trump med en tydelig oppfordring om å se på TV-programmet «Justice with Judge Jeanine» som sendes på Trumps «favorittkanal» Fox News.

«Paul Ryan må trekke seg som flertallsleder», var det første programleder Jeanine Pirro fortalte TV-seerne som hadde fulgt oppfordringen.

Årsaken: Pirro mener Ryan er den som må ta skylden for at helsereform-forslaget som skulle erstatte Obamacare måtte trekkes i siste liten fredag kveld.

Det var han som mislyktes med å samle stemmene som trengtes, som fornedret Trump før han engang hadde vært president i 70 dager, og som burde ha visst hvordan han skulle ha fått flertall for forslaget, tordnet Pirro.

«Ryancare»

Ifølge Ryans kontor var det hele imidlertid en ren tilfeldighet, selv om en del ser ut til å ha vondt for å tro på det.

Både Trump og visepresident Mike Pence har i uttalelser etter at reformforslaget ble trukket støttet Paul Ryan, og presidentens talsmann Sean Spicer har uttalt at Trump anbefalte programmet utelukkende fordi han synes det generelt er et godt program.

Til Washington Post sier Jeanine Pirro selv at hun ikke hadde hatt noen form for kontakt med Trump før han sendte ut Twitter-meldingen.

Pirro og Fox News er samtidig ikke alene om å gi Ryan skylden for nederlaget. Det høyreorienterte, Trump-vennlige nettstedet Breitbart News er også sterkt kritiske til flertallslederen og omtaler nå den mislykkede reformen som «Ryancare».

SMELL: Trumps første store prosjekt mislyktes da forslaget til ny helsereform ikke fikk nok oppslutning i Kongressen. Nå skal partiet konsentrere seg om en ny skattereform, sa presidenten da han møtte pressen etter nederlaget. Foto: Mandel Ngan / AFP

Langet ut mot partikolleger

Søndag var Trump tilbake på Twitter med kritikk mot konservative republikanere i Kongressen, det såkalte Freedom Caucus, en gruppe med bånd til Tea Party-bevegelsen, som nektet å støtte forslaget fordi de mente utgiftskuttene var for små.

«Demokratene smiler i Washington fordi Freedom Caucus, med hjelp fra Club for Growth og Heritage, har reddet Planned Parenthood og Obamacare», tvitret Trump. .

Club for Growth og Heritage Action er innflytelsesrike konservative grupper i USA.