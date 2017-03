– Trump har jo lovet å passe på slike som oss, sier Sharon Parton.

I den lille bygda Frakes oppe i fjellene i delstaten Kentucky har ingen mye å rutte med.

Sharon Parton har så lite at hun får gratis helsetjenester og medisiner gjennom programmet medicaid. Det fikk hun ikke før Barack Obamas helsereform ble vedtatt i 2010.

– Hvis det ikke hadde vært for «Obamacare», ville jeg ikke ha hatt helseforsikring, sier Sharon.

Hun sliter med diabetes, migrene og depresjoner. Men hun tar ikke imot hjelpen fra det offentlige med lett hjerte.

– Jeg føler meg skyldig hver gang jeg går til legen fordi det er arbeidsfolk som betaler for at jeg kan det.

Fredag var hun på et informasjonsmøte for å høre mer om helseframtiden til folk i Kentucky, og om hva Trumps helsepolitikk kan endre for slike som henne.

Les også: Trump med presidentordre mot Obamas helsereform

Som alle de andre på møtet i samfunnshuset, støtter Sharon president Trump.

– Jeg var for ham fra begynnelsen. Jeg tror han vil hjelpe slike som meg.

Trump fikk 80 prosent av stemmene i dette valgdistriktet.

Ingen har mye i Frakes oppe i fjellene sør i Kentucky. Dette er et av de fattigste områdene i USA der aller flest stemte på Trump. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Rekord for «Obamacare»

Kentucky er en av USAs fattigste delstater, og her har en større prosentandel blitt helseforsikret de siste sju årene enn i de fleste andre steder i USA.

Kathy Oller har en del av æren for det. Hun er forsikringsagent og har fått flere tusen mennekser på bygda til å registrere seg etter at Obamas helsereform kom.

– De registrerte seg fordi de trengte helseforsikring. Mange hadde aldri hatt det før. Dessuten gjorde jo helsereformen det obligatorisk å være forsikret, forklarer hun.

Kathy Oller stemte på Trump, men har fått flere tusen i Kentucky til å kjøpe forsikring etter at Obamas helsereform gjordet det mulig. Nå bekymrer hun seg for økende forsikringspremier og for hva som vil skje om reformen blir endret uten at konsekvensene er klare. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Kathy forklarer at forsikringspremiene var lavere her da Obama innførte reformen, men at de nå har gått opp. Hun ønsker endringer, men synes kongressen forhaster seg.

– Politikerne burde sette seg ned og tenke seg om. De bør reparere det som ikke virker, og utarbeide en gjennomtenkt erstatning. De må forstå hvor lite folk tjener her, og hvor vanskelig det er, sier hun.

Slike butikker er det mange av i Kentucky. Her er alt billig. Helseforsikring gjennom Obamas helsereform koster imidlertid nesten 6000 kroner i måneden for en familie. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

6000 kroner i straffegebyr

Frankie Blackburn er redd for å bli syk.

Forsikringspremiene har økt så mye de siste årene at hun ikke lenger har råd.

– Jeg kan ikke betale 690 dollar (nær 5900 kroner) i måneden for helseforsikring. Det har jeg ikke råd til, og jobben min dekker det ikke, sier hun.

I stedet må hun betale et årlig straffegebyr på nesten 6000 kroner. Obamas helsereform gjorde det obligatorisk å skaffe seg helsedekning for voksne mennesker som har råd til det, men det føler altså ikke Frankie Blackburn at hun har.

Frankie Blackburn (til høyre) har ikke råd til helseforsikring og betaler istedet et straffegebyr. Hun har mange spørsmål på informasjonsmøtet til Kathy Oller. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Hun håper Donald Trump kan ordne opp, men har sett på nyhetene at det kanskje vil bli enda vanskeligere for lavtlønte som henne å ha råd til å kjøpe forsikring dersom republikanernes forslag går igjennom.

– Jeg liker Trump. Han har sagt han skal hjelpe oss ved å forandre «Obamacare». Men det er klart jeg er bekymret for å bli syk og sånt. Jeg blir jo eldre. Jeg ber mye, smiler hun.