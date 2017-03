Trumps nederlag latterliggjøres

– Trump forsøkte å brenne ned Obamacare. Han satte i stedet fyr på sitt eget hår, skriver kommentator Ross Barkan i The Guardian.

Bakgrunnen er at president Donald Trump i går måtte trekke forslaget som skulle erstatte Obamacare – helseforsikringsreformen innført av den forrige presidenten – fordi Trump og Republikaner-leder Paul Ryan i Representantenes hus ikke ville få flertall for forslaget.

Barkan mener dette sår tvil om Trumps evner som forhandler:

– Hans forhandlingsevner, hva de enn er, sviktet, skriver kommentatoren fra New York.

Nettstedet Politico skriver at Trump er temmet av Washington, og at han nå har erfart at å reformere helsesystemet ikke er like lett som å inngå eiendomskontrakter.

NEDERLAG: Trump hevder de var svært nær et flertall, og skylder på Demokratene. Du trenger javascript for å se video. NEDERLAG: Trump hevder de var svært nær et flertall, og skylder på Demokratene.

– Washington er blitt en sandkasse

Også i The New York Times kritiseres Trump. Kommentator Frank Bruni skriver at Trump har rett i at politikken i hovedstaden er blitt endret:

– Washington under Trump likner ikke lenger en sump. Den ser ut som en sandkasse. Det er mye kaos og bråk, og lite vitner om tilsyn fra voksne, skriver Bruni.

Han mener at Republikanerne var så opptatt av å fjerne Obamacare, at de glemte å sørge for at erstatningen var god.

Også CNNs Michael D'Antonio er svært kritisk. Han skriver at avtale-eksperten Trump endte med å framstå inkompetent etter å ha forsøkt å true republikanerne til å stemme for forslaget.

– Det viser at han mangler forståelse for hvordan rettssystemet fungerer og sannsynligvis overså dem rundt ham som gjør det, skriver D'Antonio.

– Sett bort fra hans enorme ego, er det ingenting ved Donald Trumps livserfaringer som har forberedt ham på å fungere som president i USA, skriver han.

Kritikk fra sine egne

CNN har også samlet en del reaksjoner fra amerikanske medier og kommentatorer som vanligvis støtter president Trump.

Flere av dem trykket sterk kritikk etter at nederlaget var et faktum, og kaller det som har skjedd en katastrofe og en ydmykelse for presidenten.

Lifezette mener Trump selv er den største taperen i dette, mens Drudge report mener nederlaget kaster skygger over den ambisiøse planen Trump har lagt.

Leter etter syndebukk

Nå starter også jakten på syndebukken.

Trump selv skylder på Demokratene for at han ikke fikk flertall for forslaget i sitt eget parti, mens Fox News peker på «The freedom caucus», en gruppe svært konservative republikanere som ville stemt nei til forslaget.

– De har stukket en kniv inn i hjertet på Trumps tidlige presidentperiode, skriver Fox.

Breitbart News, som er blant Trumps tydeligste støttespillere, peker på Paul Ryan – mannen som har utarbeidet forslaget, og som har som jobb å sikre flertall i Representantenes hus.

De hevder det nå er snakk om å bytte ham ut.