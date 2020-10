CBS News-programmet 60 minutes har gjort det til en tradisjon å gjøre lengre intervjuer med presidentkandidatene i valgår. Årets utgave av intervjuet skapte overskrifter før det ble sendt, fordi president Trump valgte å avbryte seansen etter om lag 45 minutter.

Tidligere i uka la Trump selv ut deler av intervjuet på sin Facebook-side, uten tillatelse fra CBS.

– Se på forutinntattheten, hatet og frekkheten fra 60 minutes og CBS, skrev han i et innlegg sammen med klippet.

Natt til mandag la CBS News ut hele intervjuet, i tillegg til intervjuer med visepresident Mike Pence og demokratenes president – og visepresidentkandidater Joe Biden og Kamala Harris.

Intervjuet er blant kandidatenes siste store TV-opptredener før valget 3. november.

– Er du klar for vanskelige spørsmål?

I intervjuet fremgår det at Trump og den rutinerte 60 Minutes-programlederen Lesley Stahl tidlig får en anstrengt tone.

– Er du klar for vanskelige spørsmål? spør Stahl.

– Du må være «fair», svarer Trump.

Etter hvert ler Stahl litt, før hun gjentar spørsmålet om Trump er klar for noen vanskelige spørsmål.

– Jeg vil at de skal være rettferdige. Du stiller ikke Biden tøffe spørsmål, svarer Trump, før intervjuet begynner for alvor.

Stahl påpeker da at det var hennes kollega Norah O'Odonnell som intervjuet Biden.

– Dere diskrediterer dere selv

Etter om lag 45 havner Trump og Stahl i en disputt om Trumps mediestrategi og gjentatte påstander om at mediene produserer «falske nyheter».

Ifølge en faktasjekk fra CNN skal imidlertid Trump selv ha kommet med 16 falske eller villedende uttalelser i intervjuet.

Stahl sier til Trump at han for en tid tilbake fortalte henne at han kommer med slike påstander for å diskreditere mediene.

– Jeg trenger ikke diskreditere dere, svarer Trump.

– Men det er det du fortalte meg, påpeker Stahl.

– Dere diskrediterer dere selv, sier Trump.

Presidenten og programlederen krangler deretter om hvorvidt Stahl bevisst hadde lagt opp til at intervjuet skulle ha en aggressiv tone. Trump anklager blant annet programlederen for å ha tatt opp en rekke temaer på en «upassende måte», før en av CBS' produsenter avbryter og minner om tiden.

– En av de største styrkene han har

Trump forlater deretter rommet, men sier han skal komme tilbake igjen. Det gjør han ikke. I stedet intervjuer Stahl visepresident Mike Pence. Pence forsvarer tilsynelatende presidentens avgjørelse.

– Hva skjedde med presidenten? spør Stahl.

– President Trump er en mann som sier det han mener. Jeg mener det er en av de største styrkene han har, svarer Pence.

– Men han gikk, avbryter programlederen.

– Som president av USA, at det amerikanske folket alltid vet hvor de står.

– Du er umulig å overbevise

Selve intervjuet med Trump handlet i stor grad om den amerikanske økonomien og koronasituasjonen.

På spørsmål om hvem som er den største motstanderen til USA i utenrikspolitikken, svarer Trump Kina.

– De er den største konkurrenten. De er en fiende på mange måter, men de er en motstander. Jeg synes det som skjedde var skammelig, det skulle aldri ha skjedd. De skulle aldri ha tillatt at denne pesten kom ut av Kina og gjennom verden. 188 land. Det skulle aldri ha skjedd, sier Trump.

Presidenten får også spørsmål om grunnen til at han sliter blant kvinnelige velgere i forstedene, er en oppfatning av at han underspiller alvoret av koronapandemien.

– Underspiller du alvoret med vilje?

– Vi er i ferd med å runde et hjørne. Vi klarer oss bra. Vi må forstå sykdommen. Vi har gjort en god jobb. Vi har kanskje gjort en kjempebra jobb, sier Trump, og legger til:

– Det vi ikke har klart er å overbevise folk som deg, fordi du virkelig er ganske umulig å overbevise, men det er greit. Men økonomien er på vei tilbake, og den kommer tilbake hardt, og folket ser det, Lesley.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden intervjues av 60 Minutes. Foto: CBS News / AP

Biden: Slaget ikke over før bjella ringer

CBS News har også lagt ut intervjuet med demokratenes presidentkandidat Joe Biden. I intervjuet sier Biden at han ikke tar seieren på forskudd, til tross for et klart forsprang på meningsmålingene.

– Jeg er en av de folka, eller konkurransemenneskene, som sier at slaget ikke er over før bjella ringer. Og jeg føler meg overtroisk hvis jeg spår noe annet enn at dette kommer til å bli en hard kamp, sier Biden.

– Du vet, jeg undervurderer ikke måten han (Trump, journ.anm.) spiller på, sier Biden, og viser til Trumps taktikk i innspurten av valget.

Til tross for at Biden har kommet flere falske påstander i løpet av presidentvalgkampen, har CNN så langt ikke publisert en egen fatasjekk av Bidens opptreden på 60 Minutes.

