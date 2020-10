I 2016 slo Donald Trump Hillary Clinton med en margin på 19 prosent i Luzern. For demokrater i et fylke som «alltid» har stemt på demokratene var det helt uhørt.

– Mange stemte på Trump for å gi elitene en nesestyver. Den industrielle revolusjonen startet her i det nordøstlige Pennsylvania, med kull av ypperste kvalitet. Nå føler folk her at det ikke er bruk for dem lenger, sier Bob Caruso.

Men han er demokrat på sin hals og mener at Joe Biden med sin «vaniljeprofil» er «den perfekte anti-Trump». Bidens mer empatiske profil appellerer til mange kvinner, mener Bob.

Caruso mener Biden appellerer sterkt til eldre velgere, folk på hans egen alder. De er engstelige for følgene av Trumps koronapolitikk. Foto: Gro Holm / NRK

Partiet i Pennsylvania har hyret ham inn til et prosjekt for «velgerbeskyttelse».

Velgere stoler ikke på posten

Mange av velgerne utenfor valglokalet i småbyen Wilkes-Barre hadde med seg ferdig utfylte poststemmer i en konvolutt. Bob tilbyr seg å sjekke at alt er korrekt utfylt og at konvolutten er lukket når den blir sluppet i en blå metallkasse som står rett utenfor sikkerhetskontrollen i valglokalet.

– Jeg sørger for at ingen stemmer er bortkastet. Folk her i Pennsylvania er ikke vant til forhåndsstemming og stemming via post. Nå teller hver stemme.

Ann og Michael Hopkins er blant dem som ikke tar sjansen på at stemmene forsvinner i posten. Dette valget er for viktig.

Ann og Michael Hopkins putter konvoluttene med ferdig utfylte stemmesedler i den blå boksen utenfor selve valglokalet. Foto: Gro Holm / NRK

– For meg er presidenten en skamplett, bare ved å være den personen han er. Jeg tror ikke jeg skal si mer, sier Ann. Hun er en meget dannet eldre dame.

– Trump har ruinert verdigheten til presidentembetet, sier Michael.

Begge er mot selvbestemt abort og på kollisjonskurs med Joe Biden i den saken. Men de mener at det viktigste nå er å bli kvitt Trump.

En godt voksen dame i den samme køen følger opp.

– Vi forsøker å redde landet vårt. Jeg er 80 år, og det er det viktigste valget jeg noen gang har stemt i, sier Joan.

Joan på 80 har stemt i samtlige valg siden hun fikk stemmerett. Hun mener at dette er det viktigste av dem alle. Foto: Gro Holm / NRK

Rekordoppmøte på partikontoret

Amerikanske partier er ikke helt som norske. Mellom valgene er partiorganisasjonene helt usynlige lokalt. Men når det nærmer seg valgdagen skal det helst sprute av kaotisk energi.

Slik var det ikke i 2016, forteller partileder Kathy Bozinski.

– Folk har tusen ganger sagt til meg «Hillary kom aldri hit i 2016». Du kunne ikke engang få tak i et Hillary-skilt til hagen uten å betale 25 dollar. Alternativt måtte du forplikte deg til å gå fra dør til dør i 15 timer. Det ble for mye for mange eldre, forteller Kathy.

Kathy Bozinski jobbet tidligere som programleder i en lokal TV-stasjon. Valget av Trump i 2016 fikk henne til å gå inn i politikken. Foto: Gro Holm / NRK

Nå er det en jevn strøm av velgere inn på partiets valgkampkontor i sentrum av Wilkes-Barre. Skilt og klistremerker til bil er gratis, og folk kjøper caps og munnbind for Biden.

– Engasjementet er helt fenomenalt, se på den køen, sier hun da hun selv går for å stemme og ser køen utenfor valglokalet.

NRK får ikke bli med inn i selve lokalet, ettersom Norge er et «rødt land» på USAs liste.

Trump-velger vil ha skiferolje

I TV-debatten mellom Trump og Biden sist torsdag påstod presidenten at Biden vil forby «fracking», eller utvinning av skiferolje og skifergass i USA.

I delstaten Pennsylvania jobber det 32.000 mennesker i denne delen av økonomien, og norske Equinor er med som operatør på det gigantiske Marcellus-feltet. Det strekker seg over flere delstater i USA.

Bryan er en av de få i køen utenfor valglokalet som skal stemme på Trump. Han oppgir Bidens motstang mot «fracking» som den viktigste grunnen.

Bryan stemte på Trump også i 2016. Han jobber som installatør av sikkerhetskameraer og mener Biden med sin politikk er «en fare for landet". Foto: Gro Holm / NRK

– Biden vil ødelegge landet. Han har innrømmet at han vil forby «fracking». Dessuten vil han øke skattene og ta fra oss våpnene, sier Bryan.

Biden: – Jeg vil ikke forby «fracking»

På et «folkemøte», med publikum i biler, i Pennsylvania i dag gjentok Biden at han ikke vil forby utvinning av olje og gass fra skifer. Han vil forby nye felt på «jord eid av føderale myndigheter». Det er noe helt annet og mye mindre inngripende.

Joe Biden framsto som svært energisk under møte med velgere i Bristol, Pennsylvania i ettermiddag. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Det samme sa han under debatten torsdag, men Trump ville ikke høre på det øret.

For han vet at Biden har et problem med venstresiden i partiet. De ønsker å totalforby «fracking», og tidligere var også visepresidentkandidat Kamala Harris for et forbud.

Det finnes flere rapporter om at «fracking» har forurenset drikkevann og bidratt til økte utslipp av klimagassen metan.

Under presidentdebatten torsdag sa Biden at han vil fase ut produksjonen av all fossil energi innen 2050. Han viste samtidig til at det er store muligheter for amerikansk næringsliv i miljøvennlig energiproduksjon.

Det var mange kvinner blant Biden-velgere i biler under folkemøtet i Bristol i dag. Foto: Angela Weiss / AFP

Men for velgere i rustbeltet er dette mager trøst. Det er lite sannsynlig at nye «grønne» bedrifter vil etablere seg her.

Caruso advarer med Hitler

– Biden er en fyr som kjenner oss. Han vet hvem vi er, hvor engstelige folk er for den økonomiske situasjonen og de sosiale følgene. Familier faller fra hverandre som følge av arbeidsløshet her i Luzerne, sier Bob Caruso.

Han stoler på at Biden ikke vil gjøre situasjonen enda verre. Dessuten tror han at mange nok er redde for fire nye år med Trump. Omgitt av flere godt voksne velgere gir han en liten historieleksjon.

–Vi så i 1932 hvordan de konservative i støttet Hitler. De trodde det var greit. De ville få sine skatteletter, mer industriproduksjon. Men de angret raskt. Sjansene for at Trump vinner er små, men reelle, konkluderer Caruso.

Men ifølge nettstedet 538 har Bidens forsprang på meningsmålingene krympet med 1,4 prosentpoeng de siste to ukene her i Pennsylvania. For øyeblikket leder han med 5,8 prosent.