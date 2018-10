Trump møtt av demonstranter ved synagoge i Pittsburgh

I forkant hadde flere organisasjoner i Pittsburgh sagt at president Donald Trump ikke var ønsket i byen. De hevdet at presidentens ord om innvandrere og migranter har ført til hat mot folkegrupper.

Andre grupper har ønsket presidenten velkommen til byen.

Budskapet fra Det hvite hus er at Donald Trump ønsker å lege nasjonen etter de forferdelige hendelsene.

Lørdag i forrige uke ble 11 personer drept inne i synagogen presidenten besøkte tirsdag. Gjerningspersonen skal være en mann som hadde ekstreme holdninger til migranter og jøder.

Han skal også være skeptisk til Trump.

TRUMP MØTTE OVERLEVENDE: President Donald Trump og hans familie møtte Rabbi Jeffrey Myers utenfor Tree of Life-synagogen i Pittsburgh. Myers måtte gjemme seg inne synagogen da skytingen pågikk. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Møtt av demonstranter

Da presidenten, hans kone, datter og svigersønn ankom synagogen, var det en gruppe demonstranter i nærheten. På plakatene sto det blant annet: «Hatets president, kom deg ut av delstaten vår» og «Trump, ta avstand fra den hvite nasjonalismen nå!».

Det hvite hus avviser at presidenten sprer hat.

Amerikansk media melder at omtrent tusen demonstranter hadde møtt opp. Noen av demonstrantene hadde tatt oppstillingen sammen med pressekorpset, og kom nær presidenten.

HATETS PRESIDENT: Forlat vår stat, var budskapet en av demonstrantene hadde med seg. Foto: CATHAL MCNAUGHTON / Reuters

Trump og hans familie snakket med medlemmer av lokalsamfunnet og menigheten.

Trump-familien la ned elleve hvite blomster og elleve steiner fra Det hvite hus ved davidsstjernene som var satt opp utenfor synagogen.

Det var én stjerne for hvert offer.

Ville ikke møte Trump

Pennsylvanias guvernør, demokraten Tom Wolf, og Pittsburghs borgermester, demokraten Bill Peduto, gjorde det begge klart at de ikke ønsket besøk av presidenten.

Trump hadde tidlig signalisert at han ønsket å besøke byen, og det ble mandag bekreftet av Det hvite hus.

– Jeg drar for å vise respekt, sa Trump til TV-kanalen Fox News før avreisen fra Washington, D.C.

SYMBOLSK: Donald Trump legger en stein fra Det hvite hus på en av davidsstjernene som var plassert utenfor synagogen. Foto: SAUL LOEB / AFP

I tillegg til å møte representanter for det jødiske miljøet i bydelen Squirrel Hill, der Tree of Life-synagogen ligger, besøkte Trump også et sykehus og traff noen av dem som ble såret i terrorangrepet.

Ved sykehuset ble han igjen møtt av demonstranter. På en av plakatene sto det: «Det er din feil».