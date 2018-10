Mistenkt i synagogemassakre i USA knyttes til høyreekstrem internettkonto

MISTENKT: Robert Bowers. Bildet er fra det amerikanske førerkortregisteret, og er omdelt til mediene lørdag. Foto: - / AFP

Politiet i Pittsburgh har identifisert Robert Bowers (46) som mannen som er mistenkt å stå bak masseskytingen i synagogen i Pittsburgh, der elleve personer ble drept.

Han skal ha løpt inn i synagogen og ropt «alle jøder må dø».

Nyhetsbyrået AP har undersøkt en arkivert versjon av en bruker ved navn Robert Bowers på Gab, et sosialt medium som er populært blant høyreekstreme.

Fiendebilde

Bowers skal der ha delt hatefulle innlegg rettet mot jøder, og var spesielt opptatt av HIAS (Hebrew Immigration Aid Society), som ble stiftet i 1881 for å hjelpe jøder som flyktet fra pogromer i Russland og Øst-Europa. I dag hjelper HIAS andre flyktninger som flykter fra forfølgelse.

– HIAS liker å bringe inntrengere som dreper folket vårt. Jeg kan ikke sitte og se på at vi blir slaktet. Jeg bryr meg ikke om hvordan dette vil se ut. Jeg skal gå for det, skrev brukeren.

Bowers hadde et forsidebilde med det nynazistiske symbolet «1488». De to første tallene viser til «De 14 ordene»-slagordet bredt brukt av hvite nasjonalister mens «88» står for «Heil Hitler» ettersom bokstaven H er den åttende bokstaven i alfabetet.

Kritiserte Trump

Et av de siste innleggene publisert av brukeren er et bilde av en brennende ovn med bildeteksten «Make Ovens 1488F again». I andre innlegg delte brukeren imidlertid innlegg om holocaustfornektelse.

President Donald Trump, som selv har gått hardt ut mot globalisme og kalt seg nasjonalist, får også gjennomgå av Bowers. I et innlegg skriver det som skal være den mistenkte, at Trump er en globalist og at MAGA-slagordet (Make America Great Again) ikke er mulig så lenge det pågår «jødisk infisering».

USAs justisminister Jeff Sessions sier justisdepartementet vil ta ut siktelse mot Bowers for blant annet hatkriminalitet.