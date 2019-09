Trump mener høyesterettsdommer blir trakassert

I en bok skrevet av to av avisens journalister, blir det rettet nye anklager mot høyesterettsdommer Kavanaugh. Boken «The Education of Brett Kavanaugh: An Investigation» er skrevet av reporterne Robin Pogrebin and Kate Kelly.

Nok en gang handler det om seksuell trakassering mot en kvinnelig medelev på en studentfest. Det skal ha skjedd på Yale University 1980-tallet.

Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh ble i The New York Times anklaget for et nytt overgrep. Foto: Doug Mills / AP

Der skal Kavanaugh ha dratt ned buksen og tatt frem sin penis ved siden av den kvinnelige medstudenten. Det hevdes deretter at han plasserte kjønnsorganet i hånden hennes.

Varslet FBI

The New York Times publiserte lørdag et utdrag av boken. Ifølge avisen skal en navngitt tidligere klassekamerat av kvinnen ha varslet FBI og senatorene om den angivelige hendelsen.

Det skjedde i forbindelse med Kavanaughs nominasjon til høyesterettsembetet. Klassekameraten har ikke ønsket å uttale seg til bokas forfattere.

Forfatterne hevder riktignok at de har fått opplysningene bekreftet fra to anonyme statsansatte personer som sier de har vært i kontakt med klassekameraten. De to anonyme kildene mener historien er troverdig.

Krav om riksrett

I går spredte saken seg til en rekke internasjonale medier. I etterkant av de nye anklagene kom flere demokratiske politikere med krav om at Kavanaugh må stilles for riksrett.

I oktober i fjor ble Kavanaugh tatt til ed som høyesterettsdommer. Stillingen fikk han etter å ha blitt godkjent i Senatet. I forkant ble han anklaget av tre kvinner for seksuelle overgrep. De skal ha skjedd på begynnelsen av 80-tallet.

Endret artikkelen

Senere, etter artikkelen på nett var publisert, endret The New York Times på saken. Avisen tok med et større utdrag fra boka.

Hovedinngangen til The New York Times. Det har ennå ikke kommet noen uttalelse fra avisens ledelse i forbindelse med anklagene om at relevant informasjon er blitt holdt tilbake. Foto: Mary Altaffer / Mary Altaffer

Der kom det frem at kvinnen, som angivelig skal ha blitt trakassert, nektet å la seg avhøre. Det ble også kjent at vennene hennes hadde fortalt at hun ikke erindret den nevnte hendelsen.

Presidenten reagerer

At en så viktig del av historien ble utelatt av avisen har gitt Donald Trump ny ammunisjon i angrepene på mediene.

– Den eneste som faktisk blir trakassert her er dommer Kavanaugh – trakassert av løgner og falske nyheter, skriver presidenten på Twitter. Han tilføyer at avisen bør bli saksøkt.

Brett Kavanaugh og Donald Trump. Dette bildet er tatt 8. oktober 2018. To dager tidligere ble Kavanaugh tatt i ed som høyesterettsdommer. Foto: JIM WATSON / AFP

Videre mener presidenten at The New York Times bør legges ned.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

New York Times har ennå ikke forklart hvorfor de først utelot en del av historien. Det har heller ikke vært mulig å få noen kommentar fra redaksjonen eller avisens ledelse.

Det har kommet en slags forklaring i en spørsmål og svar-sak publisert på nett. Der hevdes det at saken først ble publisert i meninger-delen av avisa. Deretter skal nyhetsavdelingen ha valgt å oppdatere saken da de bestemte seg for å trykke den.