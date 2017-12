Trump lovet å snu opp ned på USA – og han er godt i gang

1. Domstolene blir mer konservative

I USA er utnevnelse av dommere som regel politisk bestemt og noe av det viktigste presidenten foretar seg. Det er kanskje på dette området Trump vil sette sitt sterkeste fotavtrykk i amerikansk samfunnsliv.

Ganske tidlig i sin presidentperiode fikk Trump Senatets godkjennelse av den konservative Neil Gorsuch som ny dommer i Høyesterett. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Ganske tidlig i sin presidentperiode fikk han Senatets godkjennelse av den konservative Neil Gorsuch som ny dommer i Høyesterett. En utnevnelse Trump har skrytt mye av siden. Andre forsøk på å utnevne dommere har skapt mer munterhet på grunn av Trump-kandidatenes hjelpeløshet i juridiske spørsmål, som under høringen av Matthew Petersen.

Slike blundere har overskygget at presidenten faktisk har lyktes med de fleste av sine nominasjoner, og at han i rekordtempo er i ferd med å fylle de føderale domstolene med unge, konservative dommere. De er utnevnt på livstid, og kan være med på å bestemme viktige samfunnsspørsmål i USA i mange tiår framover.

Føderale dommere har stor makt, og i 2017 har flere av dem stanset presidentordre. Noen ganger midlertidig, som immigrasjonsordrene, andre ganger permanent. Konservative føderale dommere vil tilsvarende kunne stanse liberale presidentordre dersom det etter Trump blir valgt en liberal president.

2. Økonomien er bedre enn på lenge og skattene kuttes kraftig

Børsene går så det griner. Arbeidsløsheten er på kun 4,1 prosent, den laveste på 17 år. Økonomisk vekst på 3,2 prosent, høyere enn på svært lenge. Bedrifter flytter tilbake igjen til USA, fra Latin-Amerika og Asia.

Alt dette tar Trump æren for, selv om den positive utviklingen i økonomien startet under Obamas presidentperiode. Økonomieksperter mener likevel det er en viss Trump-effekt også, fordi presidenten så sterkt har fokusert på å lette situasjonen for næringslivet blant annet ved å fjerne en rekke reguleringer.

Trumps største seier på dette området kom rett før jul, da Kongressen vedtok en ny skattereform – eller lov om skattekutt som Trump liker å kalle den. Her får bedriftene og de aller rikeste svære lettelser i beskatningen. Kutt som skal være permanente.

Også vanlige folk får litt mindre skatt – men disse lettelsene gjelder bare fram til 2025. Og da vil Trump ikke lenger være president, selv om han skulle bli valgt til en ny fireårsperiode i 2020.

Den nye skatteloven fjerner også en viktig del av tidligere president Obamas lov om helseforsikring. Kongressens budsjettkontor regner med at endringen fører til at 13 millioner amerikanere vil stå uten forsikring. Trump selv sier at dette er starten på en full avvikling av Obama-care (Affordable Care Act), noe han tidligere i høst ikke klarte å få flertall for i Senatet.

Trump holder opp et dokument under undertegnelsen av den nye skatteloven. Foto: Brendan Smialowski / AFP

3. Innvandringen går ned, flere med ulovlig opphold blir sendt ut av USA

Tre ganger har Trump forsøkt å få innført et innreiseforbud fra en rekke land, særlig i Midtøsten og Afrika, men forbudet har blitt stanset av føderale dommere. I begynnelsen av desember tillot likevel Høyesterett at den siste versjonen av innreiseforbudet ble iverksatt – mens man venter på behandling av søksmål mot forbudet i lavere rettsinstanser.

Trumps gjentatte snakk om den ulovlige innvandringen over grensen fra Mexico har trolig også hatt effekt. Antallet arresterte ved grensen gikk i fjor ned med nesten 25 prosent, og er nå det laveste på 46 år. Samtidig har tjenestefolk fra ICE (Immigration and Customs Enforcement) arrestert over 110.000 ulovlige innvandrere mellom januar og september. Det er en økning på over 40 prosent sammenliknet med samme periode året før.

Da må man ikke glemme at Obama-regjeringen arresterte og deporterte rekordmange ulovlige innvandrere; hele 2,5 millioner mennesker i perioden mellom 2009 og 2015. Av kritikere ble Obama den gang omtalt som «sjefs-utkasteren».

Trump har lovet ytterligere innstramminger i innvandringspolitikken, og har heller ikke gitt opp å få bygget en grensemur mot Mexico.

4. Full snuoperasjon i klimapolitikken

I juli trakk Trump USA ut av den internasjonale Parisavtalen som skal bekjempe global oppvarming og klimaendringer. En av begrunnelsene var at USA måtte ta mye større byrder enn andre land med store klimagassutslipp, som Kina. Det tar tre år før utmeldelsen trer i kraft med full effekt, men Trump har også gjort store endringer på hjemmebane.

I nasjonens Miljødirektorat, EPA (Environmental Protection Agency), har han skiftet ut ledelsen og beskåret budsjettet kraftig. EPA er beordret til å fjerne den viktigste klimaloven fra Obama, Clean Power Plan. Trump har tillatt leteboring etter olje og gass i nye, store områder i Mexico-golfen og utenfor Alaska. Tidligere vernete Arctic National Wildlife Refuge skal nå åpnes for prøveboring. Trump har også tillatt to omstridte oljeledninger, Keystone XL og Dakota Access.

To nasjonalparker i delstaten Utah har han beskåret kraftig i størrelse – den ene med 85 % – og klimaendringer er fjernet fra listen over nasjonale sikkerhetstrusler.

5. Omvendt utenrikspolitikk

Donald Trump har endret tilnærmingen til andre lands ledere. Kinas kommunistiske diktator Xi Jinping har han et godt forhold til – særlig etter at Xi ga ham en storslagen mottakelse under statsbesøket i Beijing i høst. Også andre autoritære ledere som Russlands Vladimir Putin og Filippinenes Rodrigo Duterte omgås han lett.

Donald Trump og Xi Jinping har fått et godt forhold. Foto: Andy Wong / AP

Derimot har det vært gnisninger med demokratisk valgte ledere fra USAs nærmeste allierte – som Storbritannias Theresa May og Tysklands Angela Merkel. En del uttalelser tidlig i presidentperioden har også skapt uro i NATO-alliansen for at han ikke lenger verdsetter det transatlantiske samarbeidet like høyt som tidligere amerikanske presidenter.

Å endre handelspolitikken var en av Trumps viktigste lovnader under valgkampen, der han særlig gikk til angrep på Kina. Etter innsettelsen har han likevel stort sett latt Kina i fred, mens handelsavtaler med allierte har fått gjennomgå.

Trump har trukket USA ut av Trans Pacific Partnership (TPP), som Japan og de andre landene i Stillehavsregionen nå har bestemt seg for å gå videre med uten amerikanerne. Han truer også med å trekke USA ut av handelsavtalen med Canada og Mexico, NAFTA (North American Free Trade Agreement), hvis ikke USA får bedre vilkår enn landet har i dag. Også handelsavtalen med Sør-Korea har blitt utsatt for skarp kritikk fra Trump.

Nord-Korea, Jerusalem-ambassade og FN

Den verbale konflikten med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un om raketter og atomvåpen har dominert overskriftene i høst, og Trump har lovet å gjøre noe med et problem han kritiserer sine forgjengere for ikke å ha tatt tak i. USA har fått FN til å innføre enda strengere sanksjoner mot Nord-Korea, men så lenge Kina ikke følger opp har de ikke gitt stor effekt. Trump har antydet bruk av militær makt om han ikke klarer å fjerne atomvåpnene fra Nord-Korea på annen måte.

Å ruste opp militæret har vært en av Trumps hovedsaker, og han tar nå æren for at den USA-ledete alliansen har bekjempet IS i Syria og Irak.

Her valgte han å fortsette den strategien som ble utarbeidet av Obama, men har økt innsatsen.

Trump har også lovet fred mellom Israel og Palestina, noe mange mener kan bli svært vanskelig etter at han anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og lovet å flytte USAs ambassade dit.

Trump har vært en hard kritiker av FN og har meldt USA ut av underorganisasjonen UNESCO. Amerikanerne vil også kutte støtten til verdensorganisasjonens budsjett med 2,3 milliarder kroner neste år. Men USA blir fortsatt den største bidragsyteren til FN, og vil betale nesten 20 prosent av budsjettet.

Trumps avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte USAs ambassade der førte til demonstrasjoner over hele verden. Foto: Rupak De Chowdhuri / Reuters

6. Dominerer nyhetene

Uansett hvor mye Trump kritiserer de tradisjonelle mediene – eller Fake News, som han også kaller dem – så blir han like fullt omtalt hver eneste dag. Han har klart å dominere nyhetsbildet ikke bare i USA, men over store deler av verden – Norge inkludert. Særlig med sin tvitring har han klart å sette dagsorden og samtidig nå ut til sine kjernevelgere uavhengig av hvordan andre medier omtaler ham.

Selv om Trump har mistet mye støtte i andre deler av befolkningen, har han fortsatt like stor oppslutning blant republikanske velgere som under valget i fjor. På slutten av året er det også like mange som er fornøyd med ham som med Obama etter hans første år.

Klarer Trump å beholde sine kjernevelgerne helt fram til neste presidentvalg i 2020 er det slett ikke usannsynlig at han kan få en ny presidentperiode. Dermed kan han sementere de store endringer i amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk som han alt er godt i gang med å gjennomføre.