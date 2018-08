Trump kaller tidligere ansatt «skurk» etter rasismeanklager

I boken skriver Newman, som jobbet for Trump-administrasjonen fram til hun ble sparket i desember i fjor, at presidenten ofte brukte ordet «neger» i sin omtale av mørkhudede personer.

Newman skriver også at Trump refererte til Kellyanne Conways halvt filippinske ektemann George Conway på svært nedsettende vis.

– En skurk

Under en fotoseanse sammen med motorsykkelgruppen «Bikers for Trump» i New Jersey lørdag fikk Trump spørsmål om den nylig utgitte boken.

Foto: Carlo Allegri / Reuters

– En skurk. Hun er en skurk, var alt presidenten hadde å si.

Da Newman mistet jobben i Det hvite hus i desember, skrev flere medier at kilder tett på Newmann mente hun trivdes dårlig med å forsvare Trump-administrasjonen offentlig.

I 2016 og 2017 var hun politisk rådgiver og en offentlig støttespiller for Trump.

– Løgner

Det hvite hus' talsperson Sarah Sanders uttalte fredag at boken er fylt med løgner.

– I stedet for å fortelle sannheten om alt det fine president Trump og hans administrasjon gjør for å sikre et trygt og velstående USA, har hun gjennomhullet boken med løgner og falske anklager, sa Sanders.