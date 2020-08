Trump Jr. langet ut mot Biden og Demokratene

I går ble Donald Trump formelt nominert som republikanernes presidentkandidat, i natt ble han hyllet av sitt eget parti.

Og det var ingen tvil om at valgkampen er skikkelig i gang.

Loch Ness-monsteret

President Donald Trumps førstefødte sønn, Donald John Trump Jr. (42), passet på å minne landsmøtet på at økonomien gikk bra før koronaviruset tok all oppmerksomheten.

– For bare noen måneder siden opplevde landet vårt den lengste økonomiske oppturen noen gang, den laveste arbeidsledigheten på tiår. Men så kom viruset og Biden og demokratene slo politisk mynt på krisen, sa blant annet Trump Jr., som kom med klare stikk til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

– De valgte politisk korrekthet fremfor sikkerhet for det amerikanske folk, sa han, som også tok tak i vårens andre store nyhet i USA.

– Det som skjedde med George Floyd er en skam. Kjenner du en politibetjent, vet du at de er også enige i det, sa Trump jr., men understreket:

– Vi kommer uansett ikke utenom at politiet er ekte amerikanske helter. De fortjener vår dypeste respekt, sa han. Men mest oppmerksomhet fikk han for sin karakteristikk av Biden.

– Joe Biden er som Loch Ness-monsteret. Av og til stikker han hodet opp og stiller til valg, så forsvinner han og gjør ingenting.

Tøffe-Trump

Talerlisten på årets landsmøte vitner om et parti som stiller seg bak den sittende presidenten. Og partiet kvesser knivene til høstens valgkamp.

– FN er ikke er sted for de lettskremte. Det er et sted der drapsmenn, diktatorer og tyver fordømmer USA for deretter å forlange at vi betaler deres regninger. Med president Trump ble det slutt på det. Han gjorde det Barack Obama og Joe Biden nektet å gjøres, sa USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley i sin tale.

Hun sa videre at Obama og Biden lot Nord-Korea true USA, mens Trump innførte de «tøffeste sanksjonene mot Nord-Korea i historien».

Den tidligere FN-ambassadøren hyllet Trump for å være tøff også mot Kina og mot islamsk ekstremisme, mens tidligere visepresident Joe Biden bare kan vise til «svakhet og nederlag», hevdet Haley.

– Joe Biden er godt nytt for Iran og IS og flott for kommunistiske Kina, sa hun videre.

Kimberly Guilfoyle sparte ikke på kruttet. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Den som kanskje gikk lengst i kritikken av Biden var Trumps seniorrådgiver, Kimberly Guilfoyle.

– Dette er et valg om USAs sjel, og valget ditt er enkelt, sa hun med klar henvisning til Bidens tale til Demokratenes landsmøte i forrige uke.

Guilfoyle, som er kjæreste med Trump Jr., tok det enda et steg lenger.

– Hvis du vil se en sosialistisk Biden/Harris-framtiden for landet vårt, ta en titt på California. Demokratene har gjort det til et sted med brukte heroin-nåler i parker, opptøyer i gatene og strømbrudd i hjemmene, sier Guilfoyle.

Følte seg truet

Også flere privatpersoner holdt tale. Deriblant Mark og Patricia McCloskey, som ble filmet da de siktet med gevær på Black Lives Matter-demonstranter.

Ekteparet mener demokratene beskytter kriminelle fremfor ærlige borgere.

– Din familie vil ikke være trygg dersom Demokratenes presidentkandidat Joe Biden skulle vinne valget, sa ekteparet.

De fremhevet til slutt i talen at president Donald Trumps visjon for folket i Amerika er at alle skal få mulighet til å bygge livet de drømmer om.

Mark og Patricia McCloskey fikk mye oppmerksomhet under en Black Lives Matter-demonstrasjon tidligere i år. Du trenger javascript for å se video. Mark og Patricia McCloskey fikk mye oppmerksomhet under en Black Lives Matter-demonstrasjon tidligere i år.

Tidligere gisler

I en annen video ble det vist et møte mellom tidligere gisler og president Trump. Gislene takket Trump for innsatsen med å få dem løslatt.

Visningen fikk rask kritikk av journalisten Jason Rezaian, som ble holdt som gissel i Iran i rundt halvannet år.

– Å bringe gisler trygt hjem er alltid en stor glede. Men å bruke oss for å få politisk gevinst, er ekkelt, skrev Rezaian i en Twittermelding.