Trump inviterer konspiratorikere og nett-troll til Det hvite hus

– Dette er en samling av digitale ledere som vil ha en samtale om hvilke muligheter og utfordringer som finnes i dagens digitale verden, sier talsmannen for Det hvite hus Judd Deere, ifølge AP.

Nasjonalister og nett-troll

Hvem som skal delta i disse samtalene, har derimot Det hvite hus ikke villet kommentere.

En gjennomgang amerikanske medier har gjort, viser at ingen av de store teknologi-gigantene er invitert for å snakke om sitt fagfelt.

Hverken Google, Facebook eller Twitter vil være til stede og forsvare seg mot kritikken Trump og hans sympatisører flere ganger har kommet med mot dem.

Han har blant annet beskyldt teknologi-gigantene for å samarbeide og konspirere mot dem som støtter han politisk.

For på listen over dem som selv har bekreftet at de kommer, er det mange såkalte nett-troll og konspirasjonsteoretikere.

Flere av dem har også klare nasjonalistiske holdninger, og mange av dem har laget de mest kjente Trump-memene. Memer Trump selv har retvitret og fått kritikk for.

En annen som kommer er den tidligere alt-right-sympatisøren og radioverten Bill Mitchell.

Han har tidligere tatt til orde for flere såkalte QAnon-konspirasjonsteorier. Som blant annet mener staten skjuler kjendisers overgrep mot barn og at Obama, Hillary Clinton og George Soros lenge har planlagt et kupp mot Donald Trump.

Valgkamp

New York Times og Vox mener derfor at dette møtet ikke handler om å finne løsninger på de store utfordringene den digitale verden gir, men å samle Trump-sympatisører og gire opp stemningen før presidentvalget nest år.

– Dette møtet har en helt klar politisk agenda, sier sosiale medier professor Jennifer Grygiel ved Syracuse University til New York Times.

– Presidenten ønsker at medieplattformene skal publisere hans politiske agenda, og de siste lovendringene har redusert hans tilhengeres mulighet til å publiseres sine ytringer, sier hun.

Trump håper nok også at det som bare ble omtalt som hans «Meme-hær» under forrige valg igjen vil mobilisere og gjenvelge det de kalte «Troller in chief».