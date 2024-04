Trump har stilt garanti for gigantbeløp

Beløpet tilsvarer om lag 1,9 milliarder norske kroner.

Pengene skal dekke kausjon for boten på 454 millioner dollar, nær 5 milliarder kroner etter dagens kurs, som Trump har fått utsatt.

Justisminister i New York, Letitia James. Foto: Bebeto Matthews / AP

Trump fikk boten for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.

Kausjonen hindrer New Yorks justisminister Letitia James fra å gå etter Trumps eiendommer, deriblant skyskraperen Trump Tower i New York, det enorme golfanlegget i Westchester og eiendommen Mar-a-Lago i Florida.

Trump har anket dommen, og betalingsutsettelsen gjelder fram til saken er ferdig behandlet.

Saken forklart: – Skal ha begått bedrageri

Ilagt ny munnkurv

Natt til tirsdag norsk tid ble det også kjent at Trump har fått utvidet munnkurven han har fått i hysjpenge-saken.

Etter at Trump skrev om datteren til dommeren i hysjpengesaken, har han fått pålegg om å ikke uttale seg om familien hans.

Dommer Juan Merchan opplyser at munnkurven fra i forrige uke ikke omfattet familiemedlemmer, men at Trumps påfølgende angrep på datteren gir ham hjemmel for det.

– Mønsteret med å angrep familiemedlemmer av jurister som leder rettssaker og advokater som jobber med sakene hans har ingen berettiget hensikt, skriver dommeren.

Falske beskyldninger

Datteren hans, Loren Merchan, er en rådgiver for Demokratene. På sin egen plattform Truth Social skrev Trump at hun tjener penger på å jobbe for å ta ham. Han beskyldte henne også feilaktig for å legge ut et bilde som viser ham i fengsel i sosiale medier.

Det var påtalemyndigheten ved statsadvokat Alvin Bragg i Manhattan som i februar ba om at Trump skulle få munnkurv i saken. Han begrunnet det med at Trump har en «lang historikk med offentlige og provoserende uttalelser om folk som er innblandet i hans mange rettssaker».

Trumps advokater argumenterte med at en ordre om munnkurv ville være i strid med hans rett til ytringsfrihet i henhold til USAs første grunnlovstillegg, og at han dermed ville være forsvarsløs mot angrep fra politiske motstandere.

Saken starter 15. april

Ekspresidenten er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Straffesaken er den første i historien mot en tidligere amerikansk president. Selv hevder Trump at saken er en heksejakt.

Saken kommer opp for retten 15. april.