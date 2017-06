Trump har milliardgjeld og enorme inntekter

Oppgaven over Trumps inntekt og gjeld er nå offentliggjort av amerikanske myndigheter. Det 98 sider lange dokumentet ble signert av Trump 14. juni, og publisert fredag av US Office of Government Ethics (OGE).

Trump var involvert i 565 forskjellige selskaper via sitt forretningsimperium i fjor, viser dokumentene, som dekker tidsrommet fra januar i fjor og fram til våren i år.

– Presidenten setter pris på å muligheten til å offentliggjøre sin personlige økonomi, heter det i en pressemelding om dokumentene fra Det hvite hus.

Inntekter fra feriested

Trump trakk seg fra sin forretningsvirksomhet dagen før han ble innsatt som president i januar, og overlot den daglige driften til sine barn.

Dokumentene viser at 1,1 milliard av presidentens inntekter er knyttet til eiendom.

Oversikten viser at omsetningen ved hans feriested Mar-a-Lago i Florida økte, til 313 millioner kroner. Trump hadde også 20 millioner dollar (i overkant av 160 millioner kroner) i inntekter fra det nye hotellet The Trump International Hotel som ble åpnet i Washington i fjor.

I tillegg står nesten 900 millioner kroner oppført som inntekt fra golfklubben Trump National Doral i Miami, under «golfresort-relaterte inntekter»,

Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida. Foto: Alex Brandon / AP

Stor gjeld

Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke alle svar om formuens størrelse. Økonominettstedet Bloomberg skriver at tallene kan være blåst opp, og viser til at flere av Trumps bedrifter har oppgitt omsetning, men ikke overskudd.

Dermed er det ikke mulig å si nøyaktig hvor mye penger Trumps forretnings­virksomhet sitter igjen med.

Men dokumentene viser at Trump har en gjeld på 315 millioner dollar, nesten 2,7 milliarder kroner. 130 millioner dollar (om lag 1,1 milliarder kroner) av gjelden er til Deutsche Bank.

Trump er en ivrig golfspiller, og har også investert stort i golfbaner. Her er han i Aberdeen i 2011. Foto: DAVID MOIR / Reuters

CNN: – Vi må fortsatt se selvangivelsen

De nye dokumentene gir ikke et like godt bilde av Trumps økonomi som en selvangivelse ville ha gjort. Trump er den første presidentkandidaten på fire tiår som ikke har offentliggjort sin egen selvangivelse, påpeker CNN.

– For å si det kort, disse opplysningene om hans økonomi er vel og bra, men selvangivelsen ville ha vært bedre, skriver kanalens politiske reporter Chris Cillizza i en analyse.

Cillizza påpeker at dokumentene bare angir anslag for verdier og lån, noe som gjør det vanskelig å få en eksakt oversikt over Trumps formue. Cilizza påpeker også at det ikke fremgår av dokumentene nøyaktig hvor mye Trump har betalt i skatt.

Også for året i forveien var Trumps gjeld estimert til rundt 315 millioner dollar, viser dokumenter som ble gitt ut for et år siden.