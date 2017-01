Trump gir miljøvernmyndigheter og landbruksforskere munnkurv

De drøyt 15.000 ansatte i USA miljømyndigheter (EPA) har de siste dagene mottatt en e-post fra den nye administrasjonen, som også forbyr dem å oppdatere blogger eller ytre seg på vegne av EPA i sosiale medier.

Trump-administrasjonen pålegger også EPA å fryse alle nye tiltak og kontrakter, noe som vil få store konsekvenser for miljødirektoratets virksomhet over hele USA.

Leder for EPA-overgangen til Trump-administrasjonen, Myron Ebell, bekrefter restriksjonene overfor nettstedet Propublica.com.

Sean Spicer, pressesekretær i Det hvite hus, kunne ikke komme med ytterligere opplysninger, da han ble spurt om saken i løpet av dagens pressebrief.

– Jeg kjenner ikke til det. Jeg tror ikke det er noen overraskelse om en ny administrasjon ser på retningslinjene i sosiale medier, men jeg har ikke noe om dette nå. Jeg kommer tilbake når jeg vet mer, sa Spicer.

Nyhetsbyrået AP melder at også Agricultural Research Service, et byrå som ligger under landbruksdepartementet, har fått munnkurv mot å uttale seg offentlig.

– Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, pressemeldinger, bilder, faktaark og sosiale medier-oppdateringer, heter det i e-post som nyhetsbyrået har fått tilgang til.