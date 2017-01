Trump tror fortsatt at flere millioner stemte ulovlig i valget, men vil ikke etterforske

På spørsmål om president Trump fortsatt tror på valgfusk og flere «millioner ulovlige» stemmer i valget, svarer Sean Spicer bekreftende.

– Han fastholder det, basert på studier som er forelagt ham, sier Spicer, uten at han vil utdype nærmere.

Etter spørsmål fra flere forskjellige reportere om det samme, nekter han å utdype noe mer.

– Det er noe han har uttalt flere ganger. Dette er ikke noe nytt, sier Spicer.

– Det er noe han har trodd i lang tid, og han fastholder på den troen, sier Spicer, og fortsetter å henvise til bevis og studier som presidenten skal ha sett.

FLERE SPØRSMÅL: Sean Spicer måtte forsvare president Trumps anklager om valgfusk. Her avbildet under sin første pressekonferanse mandag. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Avviste etterforskning

Spicer gjentar flere ganger presidenten har denne troen på grunn av «flere rapporter», men vil ikke vise til konkret dokumentasjon.

Det har aldri blitt offentliggjort bevis på omfattende fusk i fjorårets valg. En rekke myndigheter har gått ut og omtalt beskyldningene fra Trump som grunnløse. Trump hevdet i en rekke Twitter-meldinger at det var alvorlig valgfusk både i Virginia, New Hampshire og California.

– Hans twitter-meldinger er upassende av en kommende president, sa Alex Padilla, sjefen for valgmyndighetene i California, den gangen til ABC News. Han fulgte opp med å kalle anklagene for «absurde».

– Vi har aldri blitt presentert for noe bevis som støtter opp Trumps påstander, sa Dave Scanlan, ansvarlig for valgmyndighetene i New Hampshire til samme kanal. Han bemerker at de kun har hørt om en håndfull av stemmeproblemer.

Spicer avviste gjentatte ganger spørsmålet om etterforskning, og siktet blant annet til at Trump føler han vant en «komfortabel» seier.

– Men hvis det stemmer at mellom tre og fem millioner mennesker har stemt ulovlig, så er det en av de største valgskandalene i historien. Da må dere jo etterforske det? spør en av reporterne, og henviser til at tilliten til systemet i så fall må gjenopprettes.

– Kanskje kommer vi til å gjøre det, men nå er fokuset å sette folk i arbeid, svarer Spicer, før han nok en gang gikk videre.