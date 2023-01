Trump fikk inntekter fra en rekke andre land mens han var president

Fredag offentliggjorde Kongressen skattemeldingene til Donald Trump for årene 2015–2020.

Totalt var det rundt 6000 sider med dokumenter. Det er rundt 2700 sider med individuelle dokumenter fra Trump og hans kone Melania og mer enn 3000 dokumenter fra Trumps forretninger.

Etter offentliggjøringen var det mest oppmerksomhet om hvor lite skatt Trump betalte.

Ekteparet Trump betalte ikke mer enn 750 dollar i føderal inntektsskatt i 2016 og 2017. I 2018 betalte han en knapp million dollar og i 2019 133.400 dollar. I 2020 betalte han ikke skatt i det hele tatt.

Nå har journalister og andre fått litt mer tid til å gå gjennom skattemeldinger. De har funnet flere oppsiktsvekkende forhold.

Donald Trumps skattemeldinger fra 2015 til 2020 ble offentliggjort fredag. Foto: Jon Elswick / AP

Ikke gitt bort penger

Under valgkampen i 2016 sa Donald Trump at han ville gi bort hele presidentlønnen på 400.000 dollar om han ble valgt.

– Jeg kommer fullstendig til å gi fra meg lønnen hvis jeg blir president, sa Trump ifølge New York Times.

Mens han var president skrøt han også flere ganger at han ga bort lønnen sin, skriver CNN.

– Mens pressen ikke liker å skrive om det, donerer jeg min årlige presidentlønn på 400.000 dollar til forskjellige offentlige virksomheter i løpet av året, skrev Trump på Twitter i 2019.

Nå viser skattemeldingen at Trump ikke ga bort noe penger i det hele tatt det siste året han var president.

Penger gitt til veldedighet kan i USA trekkes fra på skatten. Nå stiller Kongressens skattekomite spørsmål ved flere av Trumps angivelige gaver.

Blant annet har Trump krevd fradrag for donasjoner av store beløp i kontanter, uten at han kan dokumentere at pengene faktisk er gitt bort.

Donald Trumps skattemeldinger har vært et stridstema i årevis. Her fra en demonstrasjon i mars 2017. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Kontoer i flere land

Skattemeldingene viser også at Trump hadde bankkontoer i Kina, Irland og Storbritannia i årene 2015 til 2017.

I 2018 hadde han tilsynelatende stengt kontoene i Kina og Irland. Det året rapporterte han bare kontoen i Storbritannia.

2017, det siste året han hadde en bankkonto i Kina, var også det første året Trump var president.

Det er i strid med hva han sa under en presidentdebatt i 2020. Da sa han at trodde kontoen ble stengt i 2015.

– Jeg stengte den før jeg stilte opp som presidentkandidat, og i hvert fall før jeg ble president.

Den nyvalgte demokratiske kongressrepresentanten Daniel Goldman sier at vanligvis har man bare kontoer i andre land om man foretar transaksjoner i det landets valuta.

– Hva slags forretninger drev Trump i Kina mens han var president? spør Goldman.

Inntekter fra mange land

Skattemeldingene viser også at Trump hadde inntekter fra over ti land mens han var president, skriver Politico.

Fra 2015 til 2020 hadde Trump blant annet inntekter fra Canada, Panama, Filippinene, Irland, De forente arabiske emirater og Storbritannia.

Han har hatt store inntekter fra flere land. I 2017, hans første år som president, hadde han bruttoinntekter på minst 35,3 millioner dollar fra Canada.

Samme år tjente han 6,5 millioner dollar fra Kina, 5,8 millioner dollar fra Indonesia og 5,7 millioner dollar fra India.