Trump fastholder sanksjoner mot Nord-Korea

I dag ble møtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Kinas president Xi Jinping offisielt. Da bekreftet også president Donald Trump at han hadde fått melding om møtet, uten at det endrer kravene USA har stilt for å møte den nordkoreanske lederen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det internasjonale samfunnet har innført strenge restriksjoner på handel med Nord-Korea. USAs president Donald Trump har også truet med militær maktbruk for å tvinge Nord-Korea til å skrinlegge sitt atomvåpenprogram.

Nord-Koreas utenrikshandel har lidd kraftig etter at Kina stilte seg bak strengere resolusjoner mot Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd. 90 prosent av Nord-Koreas utenrikshandel passerer Kina.

Den siste måneden har det tross dette vært en rekke tegn til avspenning mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea. 8. mars inviterte Nord-Koreas leder Kim Jong-un USAs president Donald Trump til samtaler, og Trump takker ja. Det er ikke kjent hvor møtet skal finne sted.

«Nord-Korea ønsker å ha dialog med USA og avholde et toppmøte mellom de to landene», sier Kim, ifølge avisen People's Daily, som er de kinesiske myndighetenes talerør.

Tror på nedrustning

Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua skal Kim under besøket i Kina ha sagt at han er innstilt på følge opp det internasjonale kravet om atomnedrustning.

USAs president Donald Trump sier han har tro på at Kim Jong-un er villig til å ruste ned etter den nordkoreanske lederens besøk til Kina.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– I mange år og gjennom mange regjeringer, sa alle at det ikke engang var den minste sjanse for fred og nedrustning på Koreahalvøya. Nå er det en god sjanse for at Kim Jong-un vil gjøre det som er rett for hans folk og for menneskeheten, ser fram til møtet vårt, skriver Trump på Twitter onsdag formiddag.

Regjeringen i Japan mener det er sanksjoner og internasjonalt press som nå har gjort Nord-Korea villig til å forhandle.