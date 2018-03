Gårsdagens hemmelige møte mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Kinas president Xi Jinping ble i dag offisielt. Den nordkoreanske diktatoren ønsker tilsynelatende å ha Kina på laget når han planlegger toppmøter med nabolandet Sør-Korea og USA.

– Han reiser til Kina og på den måten viser han at han ikke bare er en eremittkeiser i et lukket land i Øst-Asia, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København til NRK.

Han mener det ikke er noen tvil om at den nordkoreanske lederen ønsker et bedre forhold til omverden, selv om han trolig også er redd for det:

– Han vet at forholdet til omverden også avhenger av forholdet til naboene, og Kina er en sentral spiller globalt. Det vil si at Kim egentlig er på vei til å forsøke å få et bedre forhold til resten av verden og et møte med Donald Trump vil være kronen på verket, sier Helgesen.

Men inntill videre, står Trump på sitt og opprettholder alle sanksjoner. Det konstaterte Trump i en twittermelding onsdag ettermiddag.

– Fikk melding i går fra Xi Jinping fra Kina der det sto at møtet med Kim Jong-un gikk veldig bra, og at Kim ser fram til å møte meg. I mellomtiden, og dessverre, må maksimum sanksjoner og press opprettholdes for enhver pris, skriver Trump.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

MØTE: Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Kinas president Xi Jinping med koner under møtet i Beijing. Foto: - / AFP

– Økonomisk utvikling viktig for Kim

Verden har stort sett fått servert skrekkhistorier om Nord-Korea med varemangel og sult, men bildet er mer nyansert, mener Helgesen.

– Kims Nord-Korea har utviklet seg positivt økonomisk, selv om det er veldig lite skrevet om det i pressen, sier Helgesen.

- POSITIVT: Geir Helgesen ved Universitetet i København påpeker at Nord-Korea har hatt en positiv økonomisk utvikling. Foto: NRK

Han mener at den nordkoreanske lederen nå åpner seg mot omverden blant annet fordi han ønsker å få fart på økonomien

– Kim vet og han har erfart at det er nærmest komplett umumlig med mindre han får en åpning mot omverden, så det er en del av en strategi og forhåpenlgivis lykkes han for det vil være kjempbra for 25 mill nordkoranere som ikke har det altfor godt, sier Helgesen.

TALE: Nord-Koreas leder, Kim Jung-un, holdt tale på møtet i Beijing. Foto: - / AFP

Kina viktig alliert

Flere analytikere mener møtet mellom lederne i Kina og Nord-Korea var ønsket fra begge sider.

For Kinas president Xi for å sikre at Nord-Koreas leder ikke går med på en avtale med USA som kan skade Kinas interesser, og for Kims del for å sikre at han har Kina i ryggen når han skal møte både Sør-Korea og USA senere i år.

Kina har gjennom historien vært det nordkoreanske regimets viktigste allierte, men den siste tiden har forholdet mellom landene blitt noe kjøligere som følge av Nord-Koreas utvikling av kjernevåpen.

Kims besøk til Kina betyr trolig at begge landene ønsker å legge den siste tids uoverensstemmelser bak seg, mener analytikere.

– De begge har sannsynligvis konkludert med at en forverring i forholdet mellom landene vil være farlig, sier Bonnie Glaser ved Center for Strategic and International Studies i Washington.

Tror på toppmøte

USA har stilt klare krav til Nord-Korea før president Donald Trump er villig til å møte den nordkoreanske lederen.

Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua skal Kim under besøket i Kina ha sagt at han er innstilt på følge opp det internasjonale kravet om atomnedrustning.

– Det er vår innstilling å forplikte oss til atomnedrustning på halvøya, i henhold til tidligere president Kim Il-sungs og generalsekretær Kim Jong-Ils ønsker.

Men Helgesen er kritisk til USAs tøffe krav til Nord-Korea før et eventuelt toppmøte:

– Hvis det stilles skarpe forhåndskrav, så er sjansen for at de mislykkes før de starter relativt stor. Men hvis man er innstilt på og møtes med de forskjelligheter de har, så tror jeg på at møtet kommer istand, sier Helgesen.